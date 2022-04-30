О чем говорили Путин и Гутерриш на встрече в Москве

23:58 29 апреля Киев, Украина

26 апреля состоялась встреча Путина с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В свойственной манере, хозяин Кремля пытался оправдать войну в Украине. Ссылаясь на одну из статей устава Организации, он полагал, что ему удасться убедить Гутерриша и заодно дать еще одно “законное” обоснование войне.

На встречу с генеральным секретарем ООН, как всегда, подготовили длиннейший стол. Путин вновь заявил, что “события в Буче — постановка”.

Президент РФ заявил, что действия РФ полностью соответствуют части VII, статьи 51-й устава ООН . Чтобы понять весь абсурд произнесенного кремлевским душегубом, следует прочесть весь текст статьи, на которую он сослался:

статья 51 устава ООН

«Как видно из текста статьи, она не имеет никакого отношения к сказанному российским лидером. Но если учитывать оккупационную логику, которой сейчас окутана вся страна-агрессор, а также неоднократные заявления, о “превентивном нападении” – “если бы мы первые не напали, то напали бы на нас” – то отсюда следует, что слова Путина снова не соответствуют правовому статуту ООН. Если, “Украина должна была напасть на агрессора через несколько дней после 24-го февраля”, то Кремль должен был обратиться в Организацию, чтобы на это обратили внимание и приняли соответствующие меры по “урегулированию и предоставлению безопасности”, в том числе, введя миротворческие силы ООН при необходимости. Однако этого сделано не было», - пишут эксперты.



Политологи же, со своей стороны утверждают, что «для внутренней аудитории РФ, для которой не существует другой “достоверной информации”, это станет еще одним аргументов, успокаивающим их совесть. Ведь никто из них не будет читать 51-ю статью ООН, а если прочтет, то атрофированный мозг не сумеет понять, что там написано».