О чем договариваются между собой Иран и россия

18:29 27 декабря Киев, Украина

Россия и Иран – две страны-изгоя в мире. Введенные против них санкции делают эти государства опасными для цивилизованного мира. В знак протеста и укрепления сотрудничества между собой, Кремль и Тегеран решили бросить вызов мировой финансовой системе и отказаться от использования американского доллара для двусторонней торговли.

Санкции против России и Ирана были введены не просто так. Любые ограничения вводятся с целью прекратить нарушение международного права. Обе страны являются членами международных организаций и в том числе ООН, а значит, обязаны придерживаться единых правил, которые созданы, для поддержания мира на Земле, борьбы за права человека, защите окружающей среды и т.д.

«Для экономик этих стран настоящим ударом стало отключение от системы платежей SWIFT. Если некоторые основные банки России получили ограничения в связи с вторжением в Украину, то Тегеран оказался отрезанным от SWIFT из-за спонсорства терроризма и постоянных угроз создать ядерную бомбу, а служба обмена финансовыми сообщениями объявила, что “она приостанавливает доступ для некоторых иранских банков в интересах стабильности и целостности глобальной финансовой системы”. В обоих случаях, причина была более чем достаточной, ведь оба государства угрожали начать ядерную войну и продолжают спонсировать террористические организации», — заявляют аналитики в области политологии.

В январе 2022 года президент Ирана Эбрагим Раиси прибыл в Россию для обсуждения денежно-кредитных и банковских вопросов между двумя странами. Во время своего пребывания в РФ Раиси сказал, что Кремль и Тегеран “обсуждали меры продолжению торговли между Россией и Ираном в их соответствующих национальных валютах”. Кроме того, верховный лидер аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что “доллар США должен быть постепенно изъят из мировой торговли”, а российские пропагандисты не устают повторять о скором крушении американской валюты.

Стоит отметить, что как в России, так и в Иране существуют собственные банковские системы – «Мир» и «Шетаб». Они обе частично функционируют лишь в нескольких странах мира и служат, скорее инструментом для поддержки внутреннего пользования. К примеру, платежная система «Мир» была создана в 2014 году, чтоб обойти будущие блокировки «Visa» и «MasterCard» связанные с аннексией Крыма и войны на Донбассе. «Шетаб» запустили в 2002 году с той же целью. Обе платежные системы могут осуществлять денежные транзакции только в национальных валютах. 11 ноября 2022 года министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандоузи объявил: “Мы надеемся, что в ближайшие месяцы иранская и российская сети банковских карт будут соединены”.

Конечно, Иран и РФ смогут создать нечто подобное платежной системе SWIFT, но это никак не позволит им решить все проблемы, вытекающие из наложенных на них секторальных санкций в банковской сфере. Торговать в национальных валютах они могли и без интеграции платежных систем друг друга. «Такой шаг скорее является политическим позерством – показать, что санкции, якобы, никак не повлияли на Россию с Ираном и они без труда могут избавиться от использования американской валюты в международной торговле. Однако это не так, ведь даже в СССР, при всем его могуществе, Кремль получал оплату за углеводороды в долларах, после чего, через третьи страны, закупал все, что было нужно за границей, используя американскую валюту. Как Россия, так и Иран по-прежнему закупают большинство товаров, необходимых для стратегической промышленности, а это значит, что кроме как друг с другом и, вероятно, с некоторыми из российских сателлитов, они не смогут торговать без использования доллара США. Попытка объединить платежные системы изгоев в очередной раз доказывает, что санкции работают, а Кремль и Тегеран уже не могут справляться в одиночку», — считают аналитики, пожелавшие не называть своих фамилий.