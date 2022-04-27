Новый космический проект Японии – спутник для высокоскоростной передачи данных

10:03 29 ноября Киев, Украина

Япония успешно внедряет свои технологичные решения в программу освоения космоса. Так сегодня, 29 ноября, мир смог наблюдать за запуском нового спутника. Это событие в прямом эфире было показано Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA). Японская ракета-носитель H-IIA со спутником JDRS-1, предназначенным для высокоскоростной передачи данных, стартовала с космодрома на острове Танэгасима. Космический аппарат предназначен для лазерной ретрансляции данных в гражданских и военных целях. В частности, спутник будет взаимодействовать с разведывательными аппаратами IGS-Optical и IGS-Radar.

В плане гражданских задач спутник должен будет обеспечивать ретрансляцию сигналов между космическими аппаратами агентства JAXA, находящимися на низкой околоземной орбите, и наземными станциями космической связи.

Указывается, что этот новый спутник способен передавать данные в семь раз быстрее обычных, работая в среднем около девяти часов в сутки.

Ранее японская ракета-носитель H-IIA вывела в космос зонд Объединенных Арабских Эмиратов Аль-Амаль (Надежда) для изучения Марса. С его помощью ученые будут наблюдать за погодными циклами на Красной планете, а также за пыльными бурями.