Новые условия обучения в школах и вузах удивили директоров

Многие директоры школ, ректоры, а также врачи-эпидемиологи шокированы новыми рекомендациями, которые временно утвердили Минобразования и Минздрав. Эти рекомендации касаются организации противоэпидемиологических мер во время учебного процесса. Многим сложно представить реальность их выполнения, ведь с 1 сентября во многих регионах дети пойдут в школу.

Кого пропустят в школу и вуз

Зайти в школу или другое учебное заведение смогут только сами учащиеся, учителя, преподаватели и другой персонал. Исключение будут делать только для родителей, которые сопровождают ребенка с инвалидностью.

В здании учебного заведения должны быть открыты несколько входов, перед входом в помещение необходимо продезинфицировать руки. Антисептики должны стоять на входе во все помещения.

Руководство также должно разработать маршруты и графики входа, чтобы избежать скопления людей.

Персоналу будут измерять температуру и в случае превышения 37,2 градусов пропускать не будут. На учащихся это правило не распространяется, у них будут только спрашивать о самочувствии и наличии симптомов ОРВИ.

В случае недомогания ученика изолируют в специально отведенное помещение, вызовут родителей или законных представителей, и будут принимать решение о направлении в больницу.

Вузы с автономией смогут сами принимать решение о том, когда и в какой форме начинать обучение.

Масочный режим для всех

Особые требования к типу маски не предъявляются - можно носить любое самодельное изделие. В класс или аудиторию заходить обязательно в маске. Заняв свое место, ее можно снять, но при выходе в коридор маску нужно будет вновь надеть.

Сотрудников учебного заведения предписано обеспечивать масками в таком количестве, чтобы их можно было менять каждые три часа. Одноразовые маски необходимо собирать и утилизировать.

Как проходит обучение в классах

Минздрав рекомендует максимально избегать скопления детей в классах и коридорах. Для этого предлагается установить разное время начала и окончания занятий для различных классов и групп. Закрепить за классом и группой свою аудиторию

По возможности рекомендуется проводить уроки на улице. После каждого занятия помещение необходимо проветривать в течение десяти минут.

Чтобы ученики и студенты ориентировались, как лучше передвигаться во избежание скоплений, на полу могут нанести специальную разметку.

В конце дня все помещения и поверхности (дверные ручки, перила, столы, места для сидения) должны будут продезинфицировать.

В санитарных комнатах нужно обеспечить наличие жидкого мыла, дезинфицирующих средств для рук и бумажных полотенец (или электросушилок для рук). Использование многоразовых полотенец запрещено.

Дистанционное обучение

Также Минобразования будет рекомендовать, чтобы по решению родительских комитетов и учителей классы переходили на смешанную форму обучения. Это позволит уменьшить число учеников в классе.

"Сегодня в школу идут одни дети, а завтра - другие, то есть сегодня одни работают с использованием дистанционных технологий, а завтра - другие", - пояснила этот момент замминистра образования Любомира Мандзий.

Новые правила для столовой

Школы и вузы вернуться к старой системе, когда блюда выдаются сотрудниками столовой. При этом места в столовой должны быть расположены на расстоянии не менее полтора метра друг от друга.

У всех работников пищеблока должны быть маски и защитные перчатки - их обеспечивает само заведение. Они должны тщательно соблюдать правила гигиены: регулярно мыть руки и менять маски и перчатки.

Вся ответственность за выполнение всех вышеперечисленных рекомендаций возлагается на руководителя учебного заведения.

Директора школ в растерянности

Глава национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин поддерживает возвращение детей в школы по новым правилам.

"Необходимо внедрять программу инфекционной безопасности, а не останавливать жизни. Коронавирус к нам пришел на несколько лет. Не должны быть дети дома все это время сидеть", - сказал он.

Однако кандидат медицинских наук и врач-инфекционист Юрий Жигарев категорически против открытия школ.

"Это самоубийство. Мы не должны начинать занятия с 1 сентября ни в школах, ни в вузах. Я понимаю все сложные моменты, которые с этим связаны, но то, что мы получим, перевесит все", - говорит эксперт.

По его словам, дети - это мощный локомотив эпидемиологической ситуации. "Если они пойдут снова в школу, это может дать большой толчок к развитию эпидемии", - отметил Жигарев.

При этом директора некоторых школ уверяют, что соблюдать все правила почти нереально. Ведь требовать от школьников правильного ношения маски и контролировать потоки детей сложно, особенно если школе не хватает персонала.

"Хотелось, чтобы нам не просто сказали на бумаге, а реально показали, как это будет работать. Потому что нарисовать на бумаге маршрут и обеспечить движение детей по этому маршруту - это разные вещи. Ситуация напряженная, потому что все это вызывает много вопросов и мы не имеем на них ответов", - рассказывает Радио Свобода Екатерина Спитковская, директор Введенской гимназии Киева №107.

Директор столичной школы №178 Ирина Чернилевская тоже рассказывает, что ситуация напряженная. Ведь до начала учебного года остается месяц, а детального плана обучения до сих пор нет. В частности, и ответы на вопрос - будут ли одинаковыми правила обучения в различных зонах. Более того, не понятно, должны ли сохранять дети социальную дистанцию.

"У меня гимназия - это 46 классов, 1511 учащихся, в которых средняя численность по классам - 33 ученика, а есть классы, в которых - и 36, и 38. Виктор Ляшко ранее отмечал, что даже в зеленой зоне должно быть выделено пять метров на ребенка. Для нас это катастрофа. Потому что даже в три смены мы не сможем организовать образовательный процесс", - рассказала она.

Между тем образовательный омбудсмен Сергей Горбачев советует директорам школ брать инициативу в свои руки: "Как именно воспользоваться рекомендациями МОЗ, решает учебное заведение. Но мой призыв к директорам школ - использовать собственный здравый смысл, свой большой опыт и делать все, чтобы дети могли получать образование в безопасных условиях".