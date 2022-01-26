Новые подробности «Чешского» дела

21:35 10 Май Киев, Украина

Несмотря на обнародованные доказательства причастности сотрудников ГРУ РФ независимого журналистского издания, официальное расследование продолжается. Однако другие журналистские издательства также стараются помочь следствию.

Так, благодаря расследованию одного из них стало известно о новых обстоятельствах, а также о фигурантах дела.

Со слов работников склада, перед взрывом поступил большой заказ, было много работы, ведь им надо было приготовить к отправке большое количество взрывчатого вещества. И хотя работы было много, сотрудникам склада поступил приказ свыше взять отгул на 15 октября, именно в тот день, когда произошел взрыв.

Вместо рабочих, 15 октября на территорию склада приходил лишь арендатор помещений Петр Бернатик. Его поведение было подозрительным, ведь Бернатик пошел “осматривать” территорию один, хотя до этого он всегда совершал обход с кем-то из персонала. Об этом стало известно в ходе официального следствия, и он был задержан в феврале на 48 часов чешскими правоохранителями. Этот факт подтвердили как знакомые Бернатика, так и закрытые источники знакомые с материалами дела. Кроме того, в доме арендатора складов провели обыск. Что удалось или не удалось найти неизвестно.

Впрочем, Бернатик выступает в деле не только как свидетель, но и как подозреваемый. Возможно, именно он предоставил доступ к складам для российских агентов ГРУ, которые предварительно договаривались о встрече, чтобы заключить сделку о поставке оружия, выдавая себя за реальных покупателей. Ему также вменяется статья о сокрытии информации.

Также стало известно еще об одном, вероятном участнике происшествия. Его зовут Николай Шапошников. Человек работал в вооруженных силах России, однако 27 лет назад переехал в Чехию и получил гражданство. Спустя 17 лет, будучи гражданином Чехии, переехал жить в Грецию. Следствие пытается выяснить, имел ли он в прошлом связь со спецназом, ВСР РФ или ГРУ. Уже известно, что, проживая в Греции, на тот момент 3 года, Шапошников находился в Чехии во время взрывов. Бывший военный выступал в качестве внештатного консультанта в фирме, которая владела складами. Он также был знаком с Бернатиком, которому накануне, отправил электронное письмо с информацией о дне и времени, когда во Врбетице должны приехать Мишкин и Чепига. Факт существования письма подтвердила родственница Шапошникова: “Речь шла о каком-то электронном письме с предложением или запросом, которое он переслал. Это происходило регулярно, чтобы таким образом перенаправить предложение или запрос для тех, кто заинтересован в получении товара”.

Официальное расследование продолжается. Вероятно, что в деле еще могут появиться новые участники преступления, которые напрямую или косвенно способствовали успешно проведенной операции спецагентами России в Чехии.