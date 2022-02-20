Новостям по телевидению доверяют менее половины россиян

13:26 29 Сентябрь Киев, Украина

Новостям по российскому телевидению доверяют 48% граждан РФ. Об этом свидетельствует результаты проведенного в августе социологического исследования "Левада-центра", его результаты опубликованы 28 сентября.



Респондентам задавали вопрос: "Каким источникам информации вы более всего доверяете в освещении новостей в стране и в мире?" Опрашиваемые могли выбрать несколько вариантов ответа.



/>Телевидение оказалось лидером по этому показателю. В тройку по уровню такого доверия попали также социальные сети (24%) и интернет-издания (23%).



Вариант "никому не доверяю" выбрали 16% опрошенных, еще 2% затруднились с ответом.



По сравнению с опросом, проведенным в августе 2018 года, число доверяющих телевидению и соцсетям выросло на три и шесть процентных пункта соответственно.







Опрос был проведен 20–26 августа по репрезентативной выборке населения России объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью, статистическая погрешность не превышает 3,4%.



