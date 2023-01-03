Новая волна мобилизации в россии ожидается в конце января

12:38 03 января Киев, Украина

Что произошло с регулярной армией РФ – в Минобороны страны-агрессора не сообщили. Беря во внимание объявленную 21 сентября мобилизацию, логично предположить, что больше 70% контрактников, так или иначе, стали небоеспособными, считают военные аналитики, не называющие своих имен.

Так как с конца сентября оккупанты так никуда и не продвинулись, а наоборот, продолжили отступление, убежали из Херсона, очевидно, что мобилизованных не хватает. Это означает, что в ближайшее время, Кремль объявит о новой волне мобилизации.

«Постройка оборонительных сооружений по всей линии фронта, а в некоторых местах и в глубине временно оккупированных территорий говорит о том, что агрессор не в силах возобновить наступательный потенциал стратегического масштаба. И даже, условные “300 тыс.” мобилизованных не исправили ситуацию для агрессора», — считают аналитики.

По их мнению подкрепление, подошедшее из России, позволило России затормозить наступление ВСУ.

«Так как на протяжении последних нескольких недель Путин преследует единственную цель – продолжать войну, чтобы не потерять власть – агрессору выгодно отправить на фронт новых военных. Поэтому, в ближайшем будущем следует ожидать новой волны мобилизации в России», — пишут военные эксперты.

Специалисты в области политологии заявили о том, что население в РФ уже начали к этому готовить. Так, Стрелков-Гиркин заявил, что необходимо мобилизовать еще 500 тыс. человек. Пропагандист Соловьев воспел “славную смерть на фронт”. А вся пропагандистская машина усиленно стала работать над внушением россиянам о том, что в случае поражения на фронте, Россия будет уничтожена.

Президент РФ Путин подписал указ, в соответствии с которым, численность ВС РФ увеличится до более чем 2 млн человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих.

Западные разведки, совместно с украинской, сообщают, что в начале января в России будут закрыты границы и начнется новая кампания по отлову потенциальных призывников. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Кремль планирует отправлять повестки всем подряд, невзирая на состояние здоровья, как это было после 21 сентября.

Тем не менее российские правозащитники отмечают тот факт, что в законодательстве не существует уголовного наказания уклонистам. Самым большим наказанием за неявку в военкомат, даже после получение повестки, является административная статья, согласно которой предусмотрен максимальный штраф в размере 3 тыс. российских рублей.

О том почему же все таки россияне идут на фронт заявил правозащитник Сергей Кривенко. По его мнению это происходит из-за того, что полицейские и военкомы повсеместно запугивают людей тюрьмой.

Кроме того, в Госдуме РФ вскоре могут принять закон об изменении наказания для уклонистов и переквалифицировать его из административного в уголовное.

По данным украинской разведки, в России до сих пор не прекращалась мобилизация. «Указ Путина не был отменен. И все же, “донабор”, “восполнение резервов” или же “всеобщая мобилизация” будут объявлены, так или иначе. Для тех, кто все же решится пойти на фронт, необходимо вновь задаться вопросом – куда делась контрактная армия, вошедшая в Украину 24 февраля и, что произошло с мобилизованными после 21 сентября, что Кремлю потребовалось начать забирать на войну дополнительно 500 тыс. человек?», — пишут в открытых источниках информации.