Новая Военная доктрина нового Союзного государства, эксперты о новой тайне Кремля

23:27 27 Ноябрь Киев, Украина

Кремлем и режимом Лукашенко. В ближайшем будущем Россия собирается поглотить Белоруссию. Этот процесс называется – интеграционная программа и создание нового союзного государства. В связи с этим была подписана новая Военная доктрина междуи режимом Лукашенко.

контексте белорусского кризиса, который начался со спорного переизбрания президента Александра Лукашенко 9 августа 2020 года и недавно усугубился из-за миграционного кризиса на границах с Польшей, Латвией и Литвой.

Военная доктрина Союзного государства призвана заменить ее предыдущую версию от декабря 2001 года. Фактически, проект текста уже был согласован в 2018 году двумя странами на уровне министерств обороны, но он оставался без подписи в течение трех лет. Однако после российско-белорусских военных учений «Запад-2021» Белоруссия и Россия подписали новую Военную доктрину Союзного государства, однако документ так и не опубликован. Это происходит вначался со спорного переизбрания президента Александра Лукашенко 9 августа 2020 года и недавно усугубился из-за миграционного кризиса на границах с Польшей, Латвией и Литвой.Военная доктрина Союзного государства призвана заменитьпредыдущую версию от декабря 2001 года. Фактически, проектуже был согласован в 2018 году двумя странами наминистерств обороны, нооставался без подписи в течениелет. Однако после российско-белорусских военных учений «Запад-2021» Кремль и режим Лукашенко предприняли быстрые шаги по подписанию доктрины на высшем уровне.

20 октября на совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и России министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил : “ Помимо военных угроз, мы продолжаем сталкиваться с политическим и экономическим давлением на наши страны со стороны так называемого коллективного Запада. В нынешних условиях мы вынуждены принять ответные меры ” . Шойгу добавил, что доктрина будет одобрена на ближайшем заседании Высшего Госсовета Союзного государства. На этом заседании, которое прошло 4 ноября, Путин и Лукашенко одобрили целый ряд из 28 союзных программ, включая новую Военную доктрину и Концепцию миграционной политики. Однако, как ни странно, публикации Военной доктрины Союзного государства так и не появилось.

Принятие новой Военной доктрины говорит о готовности “ защищать ” Белоруссию от “ враждебного Запада ” , как себя. Однако от чего необходимо “ защищать ” и как именно это делать, в России еще не определились. Вероятно, что документ еще “ сырой ” и находится на доработке. Тем не менее, в случае ответа поляков на провокацию белорусских силовиков в миграционном кризисе, Россия может “ на законных основаниях ” начать атаку на Польшу, ведь об этом будет сказано в Военной доктрине Союзного государства, даже если сейчас этот документ не до конца составлен.