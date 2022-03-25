Новая телебашня обеспечит вещание на неподконтрольные территории

09:36 31 октября Киев, Украина

По информации пресс-службы Луганской ОГА, в Попаснянском районе Луганcкой области начато возведение новой ретрансляционной станции. Строящаяся радиотелевизионная передающая станция будет иметь башню высотой 150 метров, которая обеспечит украинское вещание на неподконтрольные территории.

"Уже выполнены земляные работы, армирование фундамента телебашни и аппаратного комплекса, другие подготовительные работы. Сейчас идет заливка фундамента под опору башни, на который пойдет 260 кубических метров бетона", - говорится в сообщении.

По словам главы ЛОГА Сергея Гайдая, строительство этой РТПС очень важно, ведь "информационную войну мы пока проигрываем".

Гайдай пояснил, что башня "закроет последнюю дыру" в эфире Луганщины. Сигнал украинских телерадиовещателей станет доступным не только жителям Попаснянского и Новоайдарского районов, но и жителям неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей. А это около 200 тыс. человек, проживающих в 50-километровой зоне от будущей станции.

Напомним, в апреле прошлого года в Луганской области начали восстанавливать теле- и радиовещание. Ранее телебашня в Лисичанске была обесточена из-за долгов.