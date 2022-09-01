Новая концепция “российского суверенитета” неразрывно связана с войной

12:30 22 августа Киев, Украина

Несмотря на то, что военные эксперты все чаще признают, что у России нет ресурсов для реализации геополитических планов Путина, в Кремле, похоже, перестали прислушиваться к рациональным аргументам. Взамен, путинисты стали в открытую распространять идею “тотальной войны”, как единственно верного решения, которое позволит сохранить “российский суверенитет”.

В конце июля 2022 года, несколько экспертов с сайта “Военное обозрение”, тесно связанного с Минобороны РФ, заявили, что для возобновления полномасштабного наступления российских войск, командованию необходимо удвоить или даже утроить численность личного состава, однако у Кремля для этого не хватить ресурсов.

Поражение России приближается с каждым днем. Провал наступления, переход к обороне практически по всей линии фронта должен вынудить агрессора готовится к тяжелейшему удару по всем направлениям жизнедеятельности государства и уже сейчас разрабатывать стратегию восстановления. Тем не менее, Путин продолжает грезить не только завоеванием Украины, ну и всего мира. 31 июля диктатор лично подписал указ об утверждении новой военно-морской доктрины России, пояснив, что отныне в “сферу национальных интересов России” входят арктические воды, Черное, Охотское и Берингово моря, а также Балтийский и Курильский проливы.

Прокремлевский военный обозреватель, руководитель Центра изучения общественно-прикладных проблем национальной безопасности и бывший полковник ГРУ Александр Жилин подверг критике новую доктрину, назвав ее “очень затратной” и нереализуемой. По его словам, для воплощения ее в жизнь российская экономика должна быть значительно сильнее, чем она была до 24 февраля. Жилин также отметил, что строительство российских военно-морских баз по всему миру невозможно “из-за противостояний с огромным количеством стран”. Кроме того, у России нет средств на строительство авианосцев, так как это потребовало бы “перестройки всей судостроительной промышленности в стране ценой триллионов рублей”.

Йельский университет также подтверждает слова прокремлевского обозревателя, говоря о том, что “санкции уже нанесли катастрофический удар российской экономике”. Ряд независимых аналитиков из РФ предсказывает дефицит бюджета в 100 млрд долларов на ближайшие четыре года.

Но Путин остается в своей собственной реальности. Он не собирается прислушиваться к советам даже самых преданных ему военных экспертов. Одним из объяснений неадекватных и дорогостоящих планов, ведущих к усилению конфронтации с Западом, может быть искренняя вера Путина в то, что такая конфронтация – “единственный способ укрепить государственный суверенитет России”.

Теория о том, что “восстановление и защита суверенитета России является исторической миссией Путина”, была разработана задолго до вторжения агрессора в Украину. Однако новая доктрина, беспрекословно связывающая понятия “российского суверенитета” с войной, была создана уже после начала полномасштабного вторжения.

В частности, кремлевские пропагандисты создали нарратив, что “вторжение в Украину - это война за независимость, жизненно необходимая России для освобождения от англо-саксонского ига и для того, чтобы помешать российским элитам продолжать грабить свою страну в интересах Запада”. Как всегда, пропаганда не удосужилась объяснить, каким образом разрушение Киева связано с прекращением колоссальной коррупции, процветающей при Путине и под непосредственным его покровительством.

В первые несколько месяцев войны эта теория не пользовалась популярностью. Большая часть пропаганды представляла вторжение как необходимое для “защиты украинцев от нацистов и защиты России от украинской угрозы”. Эти и другие нарративы содержались в методичках, подготовленных администрацией президента для кремлевских СМИ, а также распространялись в школьных учебниках с переписанной историей.

По мере продолжающейся войны в оправдание ее как “битвы за суверенитет против западного неоколониализма”, поверили сами создатели этого нарратива - российской элиты и Путин. Например, в конце апреля 2022 года Лавров заявил: “Спецоперация России в Украине способствует освобождению мира от неоколониального гнета Запада”. В июне Путин говорил о необходимости “обеспечения государственного суверенитета”. Он заявил, что “страна может быть как суверенной, так и колонией”, а без суверенитета “у нее нет шансов выжить в жесткой геополитической войне”.

В конце июля 2022 года на форуме «Агентства стратегических инициатив» Путин вновь заявил, что “неоколониальная модель доминирования глобальных элит закончилась” и “высокую динамику роста могут обеспечить только по-настоящему суверенные государства”. Показательно, что пропагандистские сайты, развивая тезисы своего хозяина, выдвинули обоснование того, что “война в Украине оказалась жизненно важной для суверенитета России, поскольку породила глобальный конфликт с Западом. Этот конфликт создает возможности для отказа от оффшоров, давая России шанс быстрее вырваться из оков экономического рабства”. При этом они не упомянули, что оффшоры используют исключительно российские элиты, для “отмывания” награбленных народных денег. Согласно этим нарративам, теперь российские олигархи могут и вовсе не скрывать того факта, что грабят собственный народ.

Также в июле 2022 года одно из прокремлевских пропагандистских “СМИ” («REGNUM») опубликовало статью, в которой прямо говорилось, что “суверенитет - это война”. По мнению автора, суверенитет любого государства означает возможность “ведения перманентной ментальной войны путем создания собственных моделей мобилизации и повода для экспансии. Эта война есть пропаганда, в которой противник всегда морально уступает, а мы всегда морально велики, уникальны, а потому имеем право поступать так, как хотим. Противник не имеет права сопротивляться в силу отсутствия морали”. Далее пропагандист говорит, что “духовный суверенитет достигается только методами тотальной ментальной борьбы, воздействующей на сферу эмоций своего и чужого населения”, и подчеркивает, что “главным покровителем стратегии суверенитета является сам Путин”.

Этот текст можно было бы считать частным мнением одного человека, но большинство его тезисов регулярно повторяют российские официальные лица и главные пропагандистов агрессора. Учитывая действия и слова самого Путина, можно утверждать, что подобные теории созданы с целью предоставить диктатору и его окружению идеологические обоснования их действий, которые они уже не способны самостоятельно объяснить. На этом фоне становятся понятны абсурдные фантазии кремлевского диктатора на “мировое господство” при игнорировании реальных возможностей страны. Похоже, “великий геополитический стратег” обвел вокруг пальца самого себя.