Независимые журналисты приняли участие в разоблачении сотрудников ФСБ

23:14 28 Ноябрь Киев, Украина

Во вторник, 23 ноября, состоялось очередное заседание суда по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в центре Берлина. В качестве свидетеля был приглашен главный шеф-редактор издательства «The Insider» Роман Доброхотов. Он помог суду определить истинную личность подозреваемого в убийстве и доказать, что им является сотрудник ФСБ РФ.

23 августа 2019 года в центре города Берлин был убит Залимхан Хангошвили – бывший чеченский полевой командир. Вскоре после убийства, рядом с местом преступления задержали главного подозреваемого. При нем обнаружили документы на имя Вадим Соколов.

На суде Доброхотов рассказал, что человека по имени Вадим Соколов не существовало в паспортном реестре РФ, а также среди юрлиц России до того момента, как он полетел в Германию. То есть, личность Соколова была создана российскими спецслужбами с одной целью – выполнить поставленное задание. Кроме того, Доброхотов посетил адрес, по которому, якобы, проживал Соколов, но никто из соседей не знал такой фамилии и не опознал по фотографии мужчину по имени Соколов.

Согласно расследованию Доброхотова, под “маской” Соколова скрывался Вадим Красиков. Он перестал использовать свою сим карту, в тот момент, когда ей начал пользоваться “Соколов”. Также, «The Insider» удалось вычислить, что сим карта жены Вадима Красикова находилась по ночам рядом с сим картой ее мужа, следовательно, ночевали они вместе. Также, жена Красикова чаще всего звонила именно на номер, который принадлежал “Соколову”, то есть ее мужу Вадиму Красикову.

Вадим Красиков является действующим (возможно из-за суда уже нет) членом группы спецназначения ФСБ «Вымпел». Правой рукой руководителя спецназа является Эдуард Бендерский, который лично знаком с генералами ФСБ Седых и Жало – руководителями 2-й службы ФСБ, занимающейся “внесудебными казнями”. Их деятельность связана с покушением на Навального, Быкова и Кара-Мурзы. Кстати, звонки совершаемые Красиковым Бендерскому также были предоставлены в виде доказательства.

Таким образом, благодаря независимому расследованию удалось предоставить в суд неоспоримые доказательства того, что именно сотрудники спецподразделения ФСБ участвуют в политических чистках противников Кремля. Более того, Доброхотов и его команда сумели разоблачить истинное лицо Соколова, который на самом деле является Вадимом Красиковым – наемным убийцей России на службе у ФСБ, однако это еще “не доказано”, поэтому делать “поспешные” выводы рано.