Неудачи Путина ведут к уничтожению его режима

По мнению аналитиков, одним из новых фаворитов Путина, по-видимому, стал Виктор Золотов, командующий Росгвардией, который уже заявил, что его войскам нужны тяжелые танки и артиллерия для отражения следующего мятежа.«Путин может высоко ценить слепую лояльность Золотова, но наращивание еще одной “частной армии” может происходить только за счет регулярной армии, которая и сама бы забрала у Росгвардии всю технику, что у них есть», — уверены аналитики.По мнению украинских политологов, «путинский режим испытал шок от потери контроля, который был такой же иллюзией, как и растиражированная пропагандистами “путинская стабильность”.«В Кремле по-прежнему не делают выводов из кризисных ситуаций. Различные внутренние заинтересованные стороны в поддержании внутренней стабильности теперь должны переоценить способность Кремля и его компетентность в управлении политическими кризисами, которые уходят корнями в безвыигрышную войну против Украины. Западным союзникам сейчас необходимо укреплять свое единство в поддержке Украины и формировать консенсус по управлению рисками критической дестабилизации России, которая может быть вызвана чередой мелких поражений на далеко не прочных оборонительных позициях, занимаемых деморализованными российскими войсками. Стратегическая перспектива затяжной войны остается центральной, но теперь она обогащена набором вариантов со средним и высоким риском разрушения коррумпированной и деградировавшей управляемости России, вместе с главным врагом цивилизованного мира», пишут украинские политтехнологи.