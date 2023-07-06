Неудачи Путина ведут к уничтожению его режима

На сегодняшний день уже не может быть сомнений, что путинскому режиму приходит конец. Вне зависимости от исхода войны, от того, кто и как собирается ему “сохранить лицо”, Путин вскоре будет повержен – в прямом или переносном смысле, но его правление в Кремле закончится. Власть диктатора доказала, что кроме разведения коррупции, она ни на что больше не годится.
«В очередной раз стоит обратить внимание на демарш Пригожина. Это трудно назвать полноценной попыткой госпереворота, но, в то же время, совершенно точно невозможно назвать всего лишь “радикальным протестом”. Примечательно то, что захват Ростова, а вместе с тем, абсолютно нейтральный настрой населения к происходящему, а главное, прочих силовиков, показал российским элитам дополнительный вариант событий. И, по большому счету, это является единственно верным способом выйти из-под санкций и стать героем пост-путинской России. Мятежи часто прокладывают путь к более эффективным переворотам, и по историческому совпадению 26 июня исполнилось 70 лет со дня заседания Политбюро, на котором был свергнут Лаврентий Берия с подачи Никиты Хрущева и маршала Жукова», — комментируют ситуацию эксперты, пожелавшие сохранить анонимность.
Российская военная верхушка является необходимой стороной любого заговора с целью захвата власти, и спецслужбы Путина в настоящее время допрашивают многих подозреваемых сторонников заговора Пригожина, сосредоточив внимание на Суровикине, считают политологи.
«При этом, Шойгу и Герасимов вряд ли могут поздравить друг друга с уходом ЧВК «Вагнер», поскольку их авторитет в офицерском корпусе серьезно подорван», — комментируют они ситуацию.
«В очередной раз стоит обратить внимание на демарш Пригожина. Это трудно назвать полноценной попыткой госпереворота, но, в то же время, совершенно точно невозможно назвать всего лишь “радикальным протестом”. Примечательно то, что захват Ростова, а вместе с тем, абсолютно нейтральный настрой населения к происходящему, а главное, прочих силовиков, показал российским элитам дополнительный вариант событий. И, по большому счету, это является единственно верным способом выйти из-под санкций и стать героем пост-путинской России. Мятежи часто прокладывают путь к более эффективным переворотам, и по историческому совпадению 26 июня исполнилось 70 лет со дня заседания Политбюро, на котором был свергнут Лаврентий Берия с подачи Никиты Хрущева и маршала Жукова», — комментируют ситуацию эксперты, пожелавшие сохранить анонимность.
Российская военная верхушка является необходимой стороной любого заговора с целью захвата власти, и спецслужбы Путина в настоящее время допрашивают многих подозреваемых сторонников заговора Пригожина, сосредоточив внимание на Суровикине, считают политологи.
«При этом, Шойгу и Герасимов вряд ли могут поздравить друг друга с уходом ЧВК «Вагнер», поскольку их авторитет в офицерском корпусе серьезно подорван», — комментируют они ситуацию.
По мнению аналитиков, одним из новых фаворитов Путина, по-видимому, стал Виктор Золотов, командующий Росгвардией, который уже заявил, что его войскам нужны тяжелые танки и артиллерия для отражения следующего мятежа.
«Путин может высоко ценить слепую лояльность Золотова, но наращивание еще одной “частной армии” может происходить только за счет регулярной армии, которая и сама бы забрала у Росгвардии всю технику, что у них есть», — уверены аналитики.
По мнению украинских политологов, «путинский режим испытал шок от потери контроля, который был такой же иллюзией, как и растиражированная пропагандистами “путинская стабильность”.
«В Кремле по-прежнему не делают выводов из кризисных ситуаций. Различные внутренние заинтересованные стороны в поддержании внутренней стабильности теперь должны переоценить способность Кремля и его компетентность в управлении политическими кризисами, которые уходят корнями в безвыигрышную войну против Украины. Западным союзникам сейчас необходимо укреплять свое единство в поддержке Украины и формировать консенсус по управлению рисками критической дестабилизации России, которая может быть вызвана чередой мелких поражений на далеко не прочных оборонительных позициях, занимаемых деморализованными российскими войсками. Стратегическая перспектива затяжной войны остается центральной, но теперь она обогащена набором вариантов со средним и высоким риском разрушения коррумпированной и деградировавшей управляемости России, вместе с главным врагом цивилизованного мира», пишут украинские политтехнологи.
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