Необратимый шаг в новой «холодной войне»: очередная истерия в России

16:08 22 Март Киев, Украина

Интервью Джо Байдена, президента США, с ABC News произвело настоящий фурор среди российской власти. Так, президент США на вопрос “Считаете ли Вы президента России убийцей?”, ответил – “Да, считаю” и пообещал “принять меры”. После десятилетия напряженности и санкций отношения между двумя странами, разделившими мир в двадцатом веке, зашли в тупик.

Слова Байдена касались «вмешательства» в американские выборы в 2020 и в 2016 годах, что привело к дискуссиям об операциях, организованных Россией против кандидата Хиллари Клинтон и позволило победить Дональду Трампу.

Теперь Байден планирует расправиться с «черным человеком» Кремля. “Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, будьте готовы”, - озвучил часть диалога с Путиным президент США в своем интервью. После высказываний Байдена, несколько российских политиков энергично возродили стереотипы «холодной войны».



Мария Захарова, пресс-секретарь МИД России заявила, что интервью Байдена - это “попытка американских спецслужб оправдать свое существование и большое финансирование, которое им выделяется”.

Вячеслав Володин, спикер Госдумы, заявил, что это “истерия, продиктованная бессилием”, и что “нападение на Владимира Путина это нападение на нашу страну”.

Андрей Турчак, вице-президент сената, секретарь путинской партии «Единая Россия» , назвал выступление Байдена “торжеством политического хаоса в США и старческим слабоумием их лидера”.

По словам Турчака, “бессознательные выражения” Байдена - вызов для всей России: “Мы многонациональная страна, они - масса лакеев. У нас есть семья и ее ценности, у них есть гендеры и трансгендеры. У нас есть Крым, а они думают о разделе государств. И Байден может мечтать о доверии народа, которое есть у президента Путина”.

Байден и США также подверглись критике со стороны Православной церкви. Так, 7 марта, в телеинтервью телеканалу «Россия 24» митрополит Иларион заявил, что поездка Папы Франциска в Ирак является шагом согласованным с Байденом, против России.

Российские политики и чиновники встали на защиту президента. В России предпочитают делать упор на “идеологическом” и геополитическом противостоянии с США. Подобные высказывания никак не помогут разрешить конфликт, а лишь усугубят и без того напряженные взаимоотношения двух стран.