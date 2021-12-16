Некорректные высказывания политиков

Украинские политики порой не следят за речью, несмотря на то, что их слова и действия широко освещаются в средствах массовой информации. В итоге мы получаем «детей низкого качества», «корабельную сосну» и другие некорректные высказывания. Мы составили подборку из скандальных высказываний политиков.
Один из последних скандалов связан с народным депутатом от «Слуги народа» Галиной Третьяковой, которая заявила, что в семьях, получающих материальную помощь от государства, рождаются дети «низкого качества». «Когда мы демографически даем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы дать ему равные права, образование, а рожают для того, чтобы получить материальную помощь, мы получаем, я скажу жестко, получаем детей очень низкого качества. И это приводит к тому, что они тоже садятся на публичные средства». Позже Третьякова признала, что слова подобрала неудачно, но назвала шквал критики в свой адрес «организованным буллингом».
Кстати, в Верховной раде зарегистрировано постановление об осуждении высказываний Третьяковой с призывом сложить мандат. Его авторы – депутаты из «Оппозиционной платформы – За життя».
Два «свободовца» отличились своими ксенофобскими высказываниями. В 2004 году Олег Тягнибок, тогда депутат от «Нашей Украины», выступая на мероприятии, посвященном погибшим бойцам УПА, заявил: «Они не боялись, как и мы сейчас не должны бояться, они взяли автомат на шею и пошли в те леса, они боролись с москалями, боролись с немцами, боролись с жидвой и прочей нечистью». Закончилось это исключением из «Нашей Украины».
Его однопартиец Игорь Мирошниченко, в свою очередь, назвал голливудскую актрису Милу Кунис «жидовкой».
Сексизм, к сожалению, свойственен не только нардепам, которые не стесняются называть коллегу по фракции «корабельной сосной», но и президентам. Пятый президент Петр Порошенко на одной из пресс-конференций обратился к журналистке «дорогенька моя». «Вы знаете, что там не было никакого сексизма. Я не знал, как вас зовут. Точно могу сказать, что «дорогенька» не означает «дешевенька». Здесь был полный почет и уважение», – объяснил потом Порошенко, но слова ему запомнили надолго. В соцсетях даже запустили флешмоб «Я тебе не дорогуша».
Бывший министр здравоохранения Илья Емец в начале пандемии коронавируса заявил, что «умрут все пенсионеры»: «Между прочим, этот вирус детей не поражает, а сейчас умрут все пенсионеры». Кроме очевидной некорректности, эти слова еще и не соответствуют действительности, ведь дети тоже могут подхватить вирус.
Экс-премьер-министр Алексей Гончарук слишком разоткровенничался на одном из рабочих совещаний, аудиозапись которого потом «слили» в Интернет. Гончарук сказал, что он «профан в экономике», а у президента «примитивное понимание экономических процессов» и «туман в голове». Меньше чем через месяц его отправили в отставку.
А в ответ на слова Владимира Зеленского запустили флешмоб «Я тебе не бренд». «Всегда было представление у всех в мире, что Украина – это прежде всего сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается нашим брендом», – вот так легко глава государства приравнял украинок к туристическому бренду.
Бывший министр здравоохранения Илья Емец в начале пандемии коронавируса заявил, что «умрут все пенсионеры»: «Между прочим, этот вирус детей не поражает, а сейчас умрут все пенсионеры». Кроме очевидной некорректности, эти слова еще и не соответствуют действительности, ведь дети тоже могут подхватить вирус.
Экс-премьер-министр Алексей Гончарук слишком разоткровенничался на одном из рабочих совещаний, аудиозапись которого потом «слили» в Интернет. Гончарук сказал, что он «профан в экономике», а у президента «примитивное понимание экономических процессов» и «туман в голове». Меньше чем через месяц его отправили в отставку.
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