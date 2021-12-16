Некорректные высказывания политиков

21:51 07 Июль Киев, Украина

Украинские политики порой не следят за речью, несмотря на то, что их слова и действия широко освещаются в средствах массовой информации. В итоге мы получаем «детей низкого качества», «корабельную сосну» и другие некорректные высказывания. Мы составили подборку из скандальных высказываний политиков.

Один из последних скандалов связан с народным депутатом от «Слуги народа» Галиной Третьяковой, которая заявила, что в семьях, получающих материальную помощь от государства, рождаются дети «низкого качества». «Когда мы демографически даем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы дать ему равные права, образование, а рожают для того, чтобы получить материальную помощь, мы получаем, я скажу жестко, получаем детей очень низкого качества. И это приводит к тому, что они тоже садятся на публичные средства». Позже Третьякова признала, что слова подобрала неудачно, но назвала шквал критики в свой адрес «организованным буллингом». Кстати, в Верховной раде зарегистрировано постановление об осуждении высказываний Третьяковой с призывом сложить мандат. Его авторы – депутаты из «Оппозиционной платформы – За життя». Кстати, в Верховной раде зарегистрировано постановление об осуждении высказываний Третьяковой с призывом сложить мандат. Его авторы – депутаты из «Оппозиционной платформы – За життя».



Два «свободовца» отличились своими ксенофобскими высказываниями. В 2004 году Олег Тягнибок, тогда депутат от «Нашей Украины», выступая на мероприятии, посвященном погибшим бойцам УПА, заявил: «Они не боялись, как и мы сейчас не должны бояться, они взяли автомат на шею и пошли в те леса, они боролись с москалями, боролись с немцами, боролись с жидвой и прочей нечистью». Закончилось это исключением из «Нашей Украины».



Его однопартиец Игорь Мирошниченко, в свою очередь, назвал голливудскую актрису Милу Кунис «жидовкой».



