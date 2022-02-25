Не спешите избавляться от 25 копеек, возможно, вам дадут за них сто долларов

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- Следует обратить внимание на 25 копеек 1992 года с не выпуклым, а вдавленным внутрь щита трезубцем. Это так называемый "английский чекан". Часть мелочи чеканилась в Англии, так как в то время мощностей наших монетных дворов не хватало. Стоят такие монеты порядка 100 долларов, - объясняет "КП" в Украине" нумизмат Николай Подольский. Все монеты номиналом 25 копеек , а также банкноты в одну гривну, выпущенные до 2003 года, перестали быть средствами платежа с 1 октября 2020 года. Но не спешите сразу бежать в банк их менять. Сперва присмотритесь к тому, что у вас в руках. Возможно, вы заработаете гораздо больше.- Следует обратить внимание на 25 копеек 1992 года с не выпуклым, а вдавленным внутрь щита трезубцем. Это так называемый "английский чекан". Часть мелочи чеканилась в Англии, так как в то время мощностей наших монетных дворов не хватало. Стоят такие монеты порядка 100 долларов, - объясняет "КП" в Украине" нумизмат Николай Подольский.



Английским чеканом изготовлялись не только монеты по 25 копеек, но и по 10, и по 50. Цены на 10 копеек 1992 года на нумизматическом аукционе "Виолити" английского чекана варьируются от 1450 до 2680 гривен. 50 копеек того же года стоят от 1200 до 4100 гривен.



Стоимость монет зависит от состояния – чем меньше следов обращения на монете, тем выше цена.



Еще довольно ценными являются 25 копеек 1995 года. Их на "Виолити" продавали примерно за 1400 гривен.



- 25 копеек 1995 года отличаются маленьким тиражом. Их чеканили на Луганском патронном заводе. Эту монету можно реально встретить в обиходе. Потому в идеальном состоянии она практически мне не встречалась. Видел такие монеты у нумизматов на слетах коллекционеров и аукционах, - говорит коллекционер Алексей Чмых.



С бумажными гривнами выпуска до 2003 года все обстоит намного прозаичнее. Но и тут можно подзаработать – ценными считаются купюры с необычными номерами. Например, если все цифры одинаковые.



Но определить их точную стоимость сложно: все зависит от состояния банкнот, серии и номера купюры.



- То, что старые гривны перестают быть средствам платежа и их нужно обменять в течение трех лет – дикость. Банкноте всего 20 лет, а заплатить ею уже невозможно, - сетует Николай Подольский. – Возьмите деньги США или любой другой нормальной страны. Всеми старыми купюрами можно платить или менять в банке на новые. Ограничений в сроках нет. А в Украине – если бабка в селе те деньги прятала под подушку и забудет их поменять, то сможет ими разве что печку растопить.



Но вернемся к главному: как понять - редкая ли перед вами монета и сколько она стоит? Как самостоятельно определить ценность?



Сделать это можно с помощью каталога Ассоциации нумизматов и коллекционеров Украины. Это бесплатный каталог, где вы найдете украинские монеты всех годов выпусков и номиналов.



Также полезен будет онлайн-аукцион, например "Виолити". Здесь можно прикинуть, по какой цене продают те или иные экземпляры. А еще можно обратиться с монетой к коллекционерам или в специализированные магазины по антиквариату.