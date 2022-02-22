Не случайные случайности Алексея Навального

20-ого августа 2020 года, был отравлен Алексей Навальный. Российский оппозиционер, демократ и правозащитник. После отравления Навальный впал в кому и спустя некоторое время вышел из нее.

Главного оппозиционера России вывезли в Берлин и там, находясь на лечении у немецких врачей, смогли выяснить, что Алексей Навальный был отравлен.

Кому и для чего необходимо было травить блогера, удалось выяснить нашим журналистам благодаря расследованию и тайным источникам.

Из интервью с Алексеем Гончаренко становится понятно, что это покушение было выгодно Кремлю именно сейчас. Все дело в том, что протесты в Беларуси очень пугают Путина. Он считает, что Навальный может стать настоящим оплотом для подобной революции в России.

Именно этого и остерегался Путин, отдавая приказ об отравлении оппозиционера. Ведь россияне уже увидели, что революции не безрезультатны. Украина и Беларусь яркое тому подтверждение. Это означает, что вскоре время перемен наступит и для России. Но Путин всеми силами старается этого не допустить.

Также к отравлению Навального может быть частично причастна глава Центрального банка России – Эльвира Набиуллина. Оппозиционер упрекал Набиуллину в отмывании денег кремлевских олигархов. Также, по приказу Путина, после отравления Навального, ЦБ начал повальный вывоз золота из страны в Великобританию. Около 93% экспорта пришлось на туманный альбион. Напомним, что вместе с санкциями, российская экономика подвергается тотальному “избиению” и уничтожению под средством всемирной пандемии. Из-за этого все правительство и население страны говорит о катастрофической нехватке денег , но тем менее огромные запасы золота на сумму 5,7 млрд долларов вывозится из страны.

Проведя собственное расследование, блогер начинает капать все дальше и дальше, и, видимо, заходит слишком далеко, так как получает “Новичка” в чай.

Еще одно доказательство того, что следы отравления ведут в Кремль. Группа ядов “Новичок” неофициально, а потом и официально использовалась спец агентами КГБ, после развала СССР – ГРУ РФ. Однако после внесения этих ядов в ОЗХО, Россия “полностью” уничтожила все запасы этого вещества.

Алексей Навальный является достаточно известной личностью и противником путинского режима, чтобы его отравления было случайным. Слишком много улик указывает на то, что его отравление было дело рук профессионалов из Кремля. Однако ему удалось выжить. На данный момент блогер остается в больнице, в Германии. По его словам, он заново учился складывать мысли воедино и воспринимать реальность после выхода из комы. Вначале даже не узнавал никого и был подвержен паническим атакам, теперь же стабильно идет на поправку.