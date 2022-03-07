03:17 12 Октябрь Киев, Украина

Как и следовало ожидать, после отравления Алексея Навального 20-ого августа 2020 года никаких последствий не последовало. Немецкое правительство опубликовало данные о том, что за этим покушением стоит Кремль, однако и сами немцы не предприняли каких-либо ответных действий.

20-ого августа 2020 года, был отравлен глава антикоррупционного комитета РФ и главный претендент на пост президента РФ после Путина — Алексей Навальный. В Берлинской больнице, куда доставили оппозиционера, выявили яд из группы “Новичок”. Напомним, что это та самая группа ядов, которая активно используется российскими агентами, для устранения недоброжелателей путинского режима. После выздоровления Навальный обвиняет Путина в покушении на убийство, предоставляя необходимые документы для этого, но Кремль в ответ обвиняет Навального в клевете и угрозе президенту РФ.

Выходит, что вопреки прямым доказательствам и подтверждению авторитетного государства Путин отказывается брать ответственность за содеянное.

Напомним, что такие дерзкие покушения были совершены не раз. Большинство из них были “удачными”. Так же как и отравление Навального, в них прослеживалась “рука Кремля”. Были использованы яды из той же группы “Новичок”, жертве становилось плохо при загадочных обстоятельствах, жертва была, так или иначе, связана с оппозицией Кремля, рядом с жертвой были замечены подозрительные личности, хорошо одетые, физически подготовленные и четко действовавшие, словно по инструкции.

Такие действия говорят о том, что Путин не боится осуждения других стран и политической оппозиции. Он продолжает действовать в стиле России – страны агрессора. Показывает, каким будет истинный “русский мир” и что будет с несогласными в этом мире. Тот политический режим, который действует на данный момент в РФ, является поистине слабым и способен удержать власть лишь при помощи силовых методов.

Весь мир с опаской смотрит на происходящее в России и на ее границах. Те санкции, которые были введены против Путина за аннексию Крыма и вторжение на Донбасс не остановили главу РФ.

Путин продолжает отрицать очевидные вещи, параллельно продолжая устранять конкурентов, воевать со всем миром и смотреть, как вяло реагирует запад на его жесткие и агрессивные действия.