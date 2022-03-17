Навальный был готов к отравлению

06:31 20 октября Киев, Украина

Случившееся 20-ого августа 2020 года не стало особой неожиданностью как для России, так и для Алексея Навального.

Сам блогер в недавнем интервью заявил, что он и его команда были готовы к покушению. “Рано или поздно это должно было случиться” – заявил он на камеру. Россияне также не были удивлены, что очередной смельчак, смеющий критиковать и что характерно бороться с системой путинского режима, получил по “заслугам”.

А вот европейское сообщество, в особенности западные лидеры были, мягко говоря, удивлены. Обнаружив следы присутствия яда “Новичок” в крови Навального, немецкое правительство сразу догадалось кто отравитель.

После обвинения Навальным Путина, Кремль высмеял такое заявления. К тому же Кремль прокомментировал, что Алексей работает с агентами ЦРУ, которые якобы и дают ему указания. Напомним!

Путин в личном разговоре с Макроном напомнил, что один из изобретателей “Новичка” живет в Латвии.

Однако Эмануэль Макрон, связавшийся с Путиным по телефону, потребовал от российской стороны объяснений, ибо Европа отрицает версию о латвийском следе и о самобичевании Навального.

Путин же назвал обвинения в адрес России "голословными, ни на чем не обоснованными обвинениями" и заявил о необходимости передать России биоматериалы и результаты анализов Навального.

Макрон выразил солидарность с Германией в отношении мер, которые необходимо предпринять из-за отравления оппозиционера.

В результате было приостановлено строительство проекта “Северный поток -2”. В случае если газопровод не будет завершен Россия понесет очередной удар по экономике, что приведет к еще большей инфляции.

Такое поведение Путина показывает отношение к западным странам. По всей видимости, он относится к ним как к слабоумным и наивным людям. Он ожидает, что все будут верить в то, что он говорит, однако в его слова не верит даже собственный народ. Хотя кремлевская пропагандистская машина по-прежнему набирает обороты.

Путин ожидает податливости европейцев и принятию с их стороны его тоталитарных методов правления в XXI веке. Такие действия по отношению политических оппонентов неприемлемо для Европы и их союзников, поэтому западным лидерам ничего не оставалось как приостановить налаживание отношений с Москвой.

Невзирая на требования Европы, Путин продолжает творить беспредел в собственной стране. Он искренне убежден в том, что ему сойдут с рук любые преступления, от убийства до тирании. Он продолжит свою политику и все будут это терпеть, потому как у него в рукаве имеется рычаги давления абсолютно на всех.