11:41 16 сентября Киев, Украина

Харьковское наступление ВСУ стало переломным моментом в войне, когда Украина, наконец, перехватила инициативу под свой контроль. Кроме освобожденных территорий и стратегической блокировки путей снабжения это событие дало большие политические дивиденды.

Много слов было сказано о наступлении ВСУ на севере страны. Самым главным выводом, пожалуй, будет – блестяще спланированная и реализованная операция, результаты которой превзошли все ожидания. Безусловно, не стоит забывать о погибших украинских военных, отдавших свои жизни в ходе наступления. «То, что они сделали, стало началом краха не только российской группировки войск в Украине, но и преступного режима Путина в России». - напоминают политологи.

Специалисты в области военного дела рассказали о событиях последних дней на фронтах.

«9-го сентября передовые украинские части вышли к Купянску - крупному железнодорожному и автомобильному узлу, от которого в значительной степени зависели российские силы в Изюме. По мере приближения украинских войск к Купянску отдельные соединения продвигались на юго-восток вдоль Оскольского водохранилища, освобождая переправы Сеньково и Гороховатка, которые российская изюмская группировка могла использовать для организованного отхода. В результате, 10-го сентября россияне покинули Изюм, оставив большую часть своего тяжелого вооружения и боеприпасов нетронутыми в качестве военных трофеев для украинских сил. Затем украинские силы повернули на север и к 12 сентября освободили Великий Бурлук и Волчанск у границы с Россией.

Безусловный успех на поле боя отразился как на политической арене, так и в информационном поле. Как только стало известно, что украинские военные закрепились на возвращенных территориях, на Западе вновь заговорили об увеличении помощи Украине, а также поддержали право Киева на военный возврат всех территорий. Несмотря на то, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель настаивал на дипломатическом решении конфликта, после наступления он подчеркнул, что это право зависит исключительно от воли украинского правительство. Страны НАТО заговорили о предоставлении новых видов вооружения, в том числе, долгожданных танков «Abrams».

В стане враге упомянули о необходимости проведения переговоров с Украиной. Спустя некоторое время, не в силах отрицать свою беспомощность, Министерство обороны РФ признало, что потерпело поражение на Харьковском направлении, а Путин приказал своим олигархам создавать ЧВК.

Пропаганда агрессора также была разбита. В социальных сетях и мессенджерах “военные корреспонденты”, непосредственно находившиеся на местах событий, в ярости начали обвинять высшее командование в поражении. В комментариях под их постами россияне писали о том, что их всех обманывали все это время. Федеральные пропагандисты, в силу отсутствия материалов в методичках на такой случай, не знали, что говорить и начали нести несуразные вещи, вроде “примирения”, поражения российских войск, “для чего мы это начинали”. Официальные представители Кремля и Министерства обороны долгое время отмалчивались, после чего заявили о “плановой перегруппировке войск на Донецком направлении”, “хитроумном плане”, “ловушке”. Путин и вовсе исчез из информационного пространства, появившись лишь для того, чтобы присутствовать (по видеосвязи) на открытии колеса обозрения в Москве. “Вишенкой на торте” стал салют на дне города в столице, в то время, когда украинские защитники отвоевали за несколько дней территории, на завоевание которых оккупанты потратили несколько месяцев и продолжали наступать, уничтожая и беря в плен сотни оккупантов.

Украинские войска показали себя мастерами маневренной войны и оперативного искусства, несмотря на нехватку достаточного количества артиллерии, бронетехники и пилотируемой авиации. Прежде всего, наступление в Харьковской области стало крупной стратегической победой для Киева, так как успешные действия на местах опровергли мнения скептиков на Западе относительно того, что война в Украине будет затяжным тупиком, в котором ни одна из сторон не сможет достичь ключевых политических целей крупными наступательные операции. Бесповоротно был развеян миф о “мощи” российской армии. Оказалось, что в обороне агрессор показал себя еще хуже, чем в наступлении. В Кремле увидели украинскую интерпретацию выражения “мы еще по большому счету ничего не начинали”, что привело к росту протестных настроений в России, в том числе, в кругу элит», - сообщают военные аналитики.