Насколько вероятна война России с Украиной: мнение мировых лидеров

20:25 17 Февраль Киев, Украина

Накапливание российских войск вокруг Украины продолжают обсуждать эксперты. С одной стороны, из США исходят предупреждения о том, что вторжение может начаться в любой момент. С другой стороны, появляется все больше предположений о том, что такое развитие событий остается маловероятным. Точный ответ не может дать никто.

О том, что войны не будет, говорит Россия и вслед за ней Беларусь. В своем интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, на вопрос “Будет ли война?”, Лукашенко ответил - “Нет”.

По его мнению, Запад не пожертвовал бы своим жизненным комфортом. “Прежде чем они развернутся и пошлют сюда какие-нибудь войска, мы будем уже у Ла-Манша. В этот момент наш лохматый друг (очевидно, имея в виду премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона) пересечет Ла-Манш на шхуне и поднимет руки в знак капитуляции. И они знают это заранее” – добавил Лукашенко.

Несколько дней спустя Жозеп Боррель, главный дипломат Евросоюза, также выразил крайнее сомнение в том, что будет война. И, что характерно, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей подчеркнул, что “ни один солдат, ни одна единица военной техники из Российской Федерации” не останется в РБ после окончания их совместных учений “Союзная решимость 2022”, которые должны завершиться 20 февраля.

Эксперт программы “Экономическая политика” Московского центра Карнеги Андрей Мовчан подчеркивает, что российские силы, дислоцированные вблизи границы с Украиной, не включают в себя специальные тыловые или радиоэлектронные и инженерные подразделения, и что там несколько частей ВВС России. Эти и другие обстоятельства делают вторжение маловероятным.

Однако, основным фактором, говорящим о низкой вероятности войны, является Китай. В конце прошлого года в результате спора между Киевом и Варшавой по поводу разрешений на автоперевозки, Украинские железные дороги ввели запрет на перевозку грузов из России, Казахстана, Китая и других стран в Польшу с 1 декабря 2021 года. Через два дня были сняты ограничения на вывоз угля из России. С начала февраля эти ограничения полностью сняты. По словам Збигнева Трацихлеба, председателя Польских железных дорог, это решение было связано с транзитом в Китай и из Китая, то есть со всплеском инвестиций, связанным с китайской инициативой «Один пояс, один путь». Решение Украины вновь открыть свою железнодорожную сеть для грузовых поездов из Китая совпало с новостями об ожидаемых китайских инвестициях в крупный логистический центр в Польше и с запуском проекта модернизации трассы М1 в Белоруссии стоимостью 2–2,5 млрд долларов. Маловероятно, что Китай стал бы принимать все эти региональные инвестиционные решения под угрозой неминуемой войны в Украине. Пекин тесно контактирует с Кремлем и все же, Си Цзиньпин не передумал реализовать свои торговые планы.

Таким образом, если следовать логике и анализу, не считая глобальных последствий для РФ как основного фактора сдерживания агрессии, все указывает на то, что войны попросту не может быть. Концентрация российских войск это очередной виток давления на Запад и Украину, с целью достичь выполнения «Минских договоренностей» в российской интерпретации.