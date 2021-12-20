Нарушение прав человека на оккупированных территориях Украины: Максим Попович о насильственных задержаниях

11:10 17 Апрель Киев, Украина

Максим Попович, специалист Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, дал интервью, в котором поделился информацией о незаконных задержаниях людей и не только на полуострове Крым, Донецкой и Луганской областях.

Насильственными задержаниями считаются незаконные похищения людей с участием силовых структур. В России это могут быть ФСБ, народные дружины, сотрудники полиции.

По словам Поповича, насильственные задержания составляют лишь малую часть нарушения прав человека на оккупированных Россией территориях. Однако они являются одними из самых грубых . Так, из 43 зафиксированных случаев Мониторинговой миссией по правам человека, судьба 11 человек по-прежнему остается неизвестной.

Более грубым нарушением прав человека являются пытки после задержания. Официально зафиксированы всего несколько случаев, однако, как говорит Попов, эпизодов может быть гораздо больше.

Не стоит забывать и о менее жестких, но не менее серьезных нарушениях. Так, одним из них являются регулярные обыски в домах крымских татар, этнических украинцев, а так же у религиозных меньшинств. При обысках, правоохранители зачастую открывают уголовные дела по российскому законодательству. Например, это так называемые "дело Хизб ут-Тахрир" и "дело Таблиги Джамаат" по обвинению в "терроризме" и "экстремизме" на территории Крыма. Также, всего неделю назад было третье уголовное дело против Свидетеля Иеговы, которое привело к заключению мужчины из Севастополя.

Есть и более глобальные нарушения прав. В конце 2020 года, как минимум 28 тыс. граждан Украины были призваны в российскую армию на срочную службу. Это является грубым нарушением международного гуманитарного права. Тут же продолжается уголовное преследование людей, которые отказываются служить в российской армии. На конец марта, правоохранители смогли зафиксировать 201 уголовное дело по данному производству.

Однако еще хуже ситуация с правами человека в ОРДЛО. По словам Александры Романцовой, исполнительного директора центра гражданских свобод, там происходят досудебные казни, удержание людей и требование выкупа за них, отчуждение имущества. Романцова говорит, что проблемой Донбасса является полное отсутствие государства.



Тем не менее, правозащитники призывают к тому, что если люди сталкиваются с нарушением собственных прав, они должны обращаться в Европейский суд по правам человека, так как российские суды попросту игнорируют такие дела, либо рассматривают их с многочисленными нарушениями в пользу обвиняемых.