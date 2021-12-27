Наркотрафик как средство дестабилизации 

Как и следовало ожидать, постсоветским странам будет достаточно сложно вписаться в современный мир. Особенно самой большой стране мира, которая стремится скорее навязать свою деструктивную доктрину, нежели преуспеть в развитии.

По всей видимости, западные страны всеми силами пытаются развивать мир как культурно, так и духовно, все больше упрощая психологические преграды и делая человека максимально социализированным и гибким. В то время, как Россия старается дестабилизировать направленность США и ЕС и посеять хаос по всему миру. Девиз – сильный помогает слабому, это не о Путине.

Наши независимые журналисты постарались собрать максимально информации о том, как именно Кремль действует для достижения своих целей.

В связи с упущенным временем, после холодной войны, Россия не может открыто заявлять права на новые территории, которые пытается привести в порядок западные альянсы. Поэтому Путин может навязывать свои интересы лишь тем странам, которые как и Россия погрязли в коррупции и диктатуре. Кремль снабжает такие страны оружием и наемниками, тем самым поддерживая гражданские войны и даже начало международных конфликтов.

Так же Путин в достаточной мере владеет необходимыми ресурсами и информацией, чтобы применять так любимый им метод шантажа. Он не стесняется манипулировать как решением стран в споре с Россией, так и вмешиваться в решение других стран, являясь третьей стороной.

Одним из наиболее страшных методов дестабилизации общемирового процветания является наркотрафик. После вывода советских войск из Афганистана сотни тонн героина проходят через Россию из Казахстана, Узбекистана и Афганистана прямиком в Европу. Из интервью отставного агента ГРУ РФ стало известно, что несколько раз проводили засекреченные спецоперацию по перевозке наркотика самолетом в Калининград весом свыше 36 тонн. Далее, транзитом, доставляли груз до Испании и Португалии, по ходу отгружая попутные страны. Также, значительная часть остается и в самой России, для поддержания контроля над определенной частью населения.

Следует упомянуть и игру с ценами на нефть и газ, что является прямой угрозой для мировой экономики. Обвал цен на полезные ископаемые принуждает страны, зависящие напрямую от Кремля, подчиняться беспрекословно, нарушая тем самым планы запада на дальнейшее развитие мирового благополучия.

Все давно устали от Путина и ожидают скорейшей смены правительства в РФ. Дестабилизация со стороны России будет продолжаться до тех пор, пока ему не надоест играть в Сталина или же, пока не придет кардинально новый президент. Каким бы образом не сложится ситуация, мы по-прежнему будет следить и информировать вас о самых тайных операциях и разработанных планах Кремля по внедрению в страны русского мира.