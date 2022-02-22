Наращивание военного потенциала Украины беспокоит РФ

20:12 26 Май Киев, Украина

Глава концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев пообещал к концу 2021 года поднять в воздух для испытаний первый из трех Ан-178, которые строятся на заказ ВС Украины, что ускорит сертификационные испытания.

В перспективе, Ан-178 станет единственным типом транспортного самолета, который стоит на вооружении Воздушных Сил ВС Украины и в дальнейшем заменит самолеты типов Ан-26 и Ил-76.

Несмотря на то что «самый молодой» в Украине Ан-26 прослужил 35 лет, а «самый старый» - 48 лет, Воздушные Силы ВС Украины прикладывают максимум усилий для поддержки «бортов» транспортной авиации в состоянии максимальной боеготовности.

Колоссальный прогресс и развитие в украинском ОПК, а также полное импортозамещение компонентов российского производства, вызывает негодование Кремля, о чем свидетельствует ряд негативных публикаций в пропагандистских российских СМИ, продвигающих месседж о якобы «неработающем» заводе

«Антонов», о недееспособности Украины в сфере развития транспортной авиации и т.д.

Не обращая внимания на подобные информационные вбросы, «Антонов» продолжает не только подписывать контракты на поставки самолетов, но и разрабатывает беспилотники «Горлиця-2», которые призваны конкурировать с турецкими Bayraktar.