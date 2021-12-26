Накрутка в соцсетях: популярность российской власти в действительности

11:57 21 Апрель Киев, Украина

с большим количеством протестов местного населения против Путина и единороссов, столь активная поддержка чиновников в соцсетях вызывает недоумение. Благодаря проведенному расследованию, становится понятно, как на самом деле власть в России зарабатывает популярность в социальных сетях.

В центр стратегических коммуникаций НАТО, во главе с Янисом Стартсом провели расследование и выявили, что популярность многих постов российских политиков сфальсифицирована. Существуют специальные сервисы, используя которые можно купить лайки, репосты и комментарии.



Посты пропагандистов и приверженцев Кремля в интернете часто набирают много интеракций. В связипротестов местного населения против Путина и единороссов, столь активная поддержка чиновников в соцсетях вызывает недоумение. Благодарярасследованию, становится понятно, как на самом деле власть в России зарабатывает популярность в социальных сетях.В центр стратегических коммуникаций НАТО, во главе с Янисом Стартсом провели расследование и выявили, что популярность многих постов российских политиков сфальсифицирована. Существуют специальные сервисы, используя которые можно купить лайки, репосты и комментарии.

К примеру, известный депутат Госдумы Леонид Слуцкий регулярно использует подобные сервисы для накручивания лайков . Необходимо отметить, что он платит очень большие деньги относительно сервиса , за 1 лайк – 1 рубль . Его посты по накрутке популярности связаны с критикой Европы и США.

Впрочем, на сервисе удалось обнаружить еще одного пропагандиста, но уже религиозного. Им оказался Константин Малофеев, основатель телеканала «Царьград». Он платит за подписку на свой аккаунт во ВКонтакте по 60 копеек. На страничке Малофеева можно найти посты, демонизирующие Запад. Например, Малофеев называет Совет Европы " ордынским игом " и " источником эпидемиологической опасности " , имя которой " разврат " .

Также на бирже по накрутке лайков были обнаружены посты, поддерживающие проекты мэра Москвы Сергея Собянина.

При помощи такого сервиса, могли получить популярность и распространенные фейки о Европе, которые активно разносились по просторам интернета пропагандистами Кремля. В качестве примера можно привести пост политического обозревателя киселевского информагентства " Россия Сегодня " Владимира Корнилова. Автор твита манипулирует фактами, выставляя все так, будто мать девочки, подвергшейся сексуальным домогательствам, обвиняют в преступлении, а вот накажут ли провинившегося мигранта - неизвестно.