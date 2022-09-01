Надо ли принимать россиян в ЕС, мнение экспертов

С 24 февраля наблюдается массовая эмиграция россиян из своей страны. В тоже время, эта тенденция вскоре может быть ограничена искусственно, по крайней мере, со стороны Европейского Союза.
За первые полгода войны с Украиной, из России выехало около 1 млн граждан в страны ЕС. Это как туристы, так и люди решившие сменить постоянное место жительства. За последнюю неделю количество желающих покинуть РФ немного снизилось, чем за предыдущие недели. Это может быть связано с возможным запретом выдачи шенгенских виз россиянам в ближайшем будущем.
Стоит напомнить, что по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, страны Европейского Союза выдвинули на обсуждение вопрос о прекращении предоставления въезда на свою территорию, а также, возможное аннулирование уже имеющих виз у россиян. Через некоторое время, Зеленский все же смягчил требование и заявил, что ограничения не будут касаться тех граждан РФ, которые берут активное участие в сопротивлении с режимом Путина.
Стоит напомнить, что по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, страны Европейского Союза выдвинули на обсуждение вопрос о прекращении предоставления въезда на свою территорию, а также, возможное аннулирование уже имеющих виз у россиян. Через некоторое время, Зеленский все же смягчил требование и заявил, что ограничения не будут касаться тех граждан РФ, которые берут активное участие в сопротивлении с режимом Путина.
На 26 августа известно, что Эстония, Латвия, Литва и Чехия ограничили выдачу шенгенских виз россиянам. Вскоре к такой инициативе должны присоединиться Финляндия, Дания и Польша. Остальные члены ЕС ожидают общеевропейского принятия решения, которое должно быть оглашено в ближайшем будущем.
С критикой выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, заявив, что те россияне, которые хотят бежать из своей страны, должны иметь возможность это сделать. Кроме него, с неодобрением выступают и несколько других лидеров стран ЕС, в том числе, канцлер Германии Олаф Шольц.
Украинское правительство, во главе с Зеленским, подчеркивают, что в то время, пока Россия ведет захватническую войну против Украины, убивает мирных граждан, мирные граждане агрессора не имеют права закрывать глаза на происходящее и ехать на отдых в западные страны, которые, между тем, так яростно критикуются в Кремле.
«Стоит также отметить, что россияне не являются беженцами, так как в их стране боевых действий не происходит. Поэтому, аполитичные россияне, ищущие “убежище” за границей такой же абсурд, как и те, которые отправляются на отдых в ЕС, параллельно заявляя, как там плохо живется.
Гражданин любого демократического государства в ответе за то правительство, которое находится у власти. Несмотря на то, что Россия фактически перестала быть демократической страной на данный момент, до этого в стране проходили выборы, с результатами которых большинство россиян были согласны. Когда Путин аннексировал Крым и развязал войну на Донбассе, его рейтинги взлетели вверх и народ ликовал. С началом полномасштабного вторжения в Украину, россияне также показали высокий уровень поддержки по отношению к происходящему. Те немногие, которые выходили на протесты, крича “позор, позор” и “нет войне” от вида полицейских с дубинками разбежались вместо того, чтобы дать отпор. При этом, даже та часть населения России, которая выступает против войны в Украине, в большинстве своем убеждена, что в произошедшем виноваты страны Запада.
Те, кто бегут из РФ – наиболее активное, образованное и недовольное сословие страны агрессора. Именно они могли бы стать костяком протестных движения, ударную роль которых взяли бы на себя уже сформировавшиеся радикальные группы, совершающие диверсии в России. Поэтому, Украина и страны ЕС не хотят, чтобы эти россияне покидали свою страну. С другой стороны, Боррель и сторонники его мнения, полагают, что принимают из России наиболее образованное население, тем самым лишая агрессора квалифицированных кадров. С этим можно согласиться, однако критики инициативы по ограничению выдачи шенгенских виз выбрали тактику долгосрочной перспективы с реализацией в несколько лет, в то время как Киев намерен всячески ускорить процесс завершения войны», - пишут украинские политологи.
«Уже понятно, что Россия потерпела поражение на поле боя и остается лишь вопрос времени, когда именно украинские защитники смогут полностью избавить свою землю от оккупантов. В тоже время, боевые действия не перенесутся на территорию агрессора и уж тем более не достигнут Кремля. Поэтому, рано или поздно, Россия восстановится и ударит с новой силой. Чтобы этого не произошло, делается упор на движения внутри государства, способные сменить власть в Кремле путем революции. Для этого и продвигается инициатива по сохранению как можно большего количества россиян внутри их государства», - заявил анонимный источник, близкий к центрам принятия решения.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии