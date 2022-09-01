Надо ли принимать россиян в ЕС, мнение экспертов

17:50 29 августа Киев, Украина

С 24 февраля наблюдается массовая эмиграция россиян из своей страны. В тоже время, эта тенденция вскоре может быть ограничена искусственно, по крайней мере, со стороны Европейского Союза.



Стоит напомнить, что по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, страны Европейского Союза выдвинули на обсуждение вопрос о прекращении предоставления въезда на свою территорию, а также, возможное аннулирование уже имеющих виз у россиян. Через некоторое время, За первые полгода войны с Украиной, из России выехало около 1 млн граждан в страны ЕС . Это как туристы, так и люди решившие сменить постоянное место жительства. За последнюю неделю количество желающих покинуть РФ немного снизилось, чем за предыдущие недели. Это может быть связано с возможным запретом выдачи шенгенских виз россиянам в ближайшем будущем.Стоит напомнить, что по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, страны Европейского Союза выдвинули на обсуждение вопрос о прекращении предоставления въезда на свою территорию, а также, возможное аннулирование уже имеющих виз у россиян. Через некоторое время, Зеленский все же смягчил требование и заявил, что ограничения не будут касаться тех граждан РФ, которые берут активное участие в сопротивлении с режимом Путина.

На 26 августа известно, что Эстония, Латвия, Литва и Чехия ограничили выдачу шенгенских виз россиянам. Вскоре к такой инициативе должны присоединиться Финляндия, Дания и Польша. Остальные члены ЕС ожидают общеевропейского принятия решения, которое должно быть оглашено в ближайшем будущем.

С критикой выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, заявив, что те россияне, которые хотят бежать из своей страны, должны иметь возможность это сделать. Кроме него, с неодобрением выступают и несколько других лидеров стран ЕС, в том числе, канцлер Германии Олаф Шольц.

Украинское правительство, во главе с Зеленским, подчеркивают, что в то время, пока Россия ведет захватническую войну против Украины, убивает мирных граждан, мирные граждане агрессора не имеют права закрывать глаза на происходящее и ехать на отдых в западные страны, которые, между тем, так яростно критикуются в Кремле.

«Стоит также отметить, что россияне не являются беженцами, так как в их стране боевых действий не происходит. Поэтому, аполитичные россияне, ищущие “убежище” за границей такой же абсурд, как и те, которые отправляются на отдых в ЕС, параллельно заявляя, как там плохо живется.

Гражданин любого демократического государства в ответе за то правительство, которое находится у власти. Несмотря на то, что Россия фактически перестала быть демократической страной на данный момент, до этого в стране проходили выборы, с результатами которых большинство россиян были согласны. Когда Путин аннексировал Крым и развязал войну на Донбассе, его рейтинги взлетели вверх и народ ликовал. С началом полномасштабного вторжения в Украину, россияне также показали высокий уровень поддержки по отношению к происходящему. Те немногие, которые выходили на протесты, крича “позор, позор” и “нет войне” от вида полицейских с дубинками разбежались вместо того, чтобы дать отпор. При этом, даже та часть населения России, которая выступает против войны в Украине, в большинстве своем убеждена, что в произошедшем виноваты страны Запада.

Те, кто бегут из РФ – наиболее активное, образованное и недовольное сословие страны агрессора. Именно они могли бы стать костяком протестных движения, ударную роль которых взяли бы на себя уже сформировавшиеся радикальные группы, совершающие диверсии в России. Поэтому, Украина и страны ЕС не хотят, чтобы эти россияне покидали свою страну. С другой стороны, Боррель и сторонники его мнения, полагают, что принимают из России наиболее образованное население, тем самым лишая агрессора квалифицированных кадров. С этим можно согласиться, однако критики инициативы по ограничению выдачи шенгенских виз выбрали тактику долгосрочной перспективы с реализацией в несколько лет, в то время как Киев намерен всячески ускорить процесс завершения войны», - пишут украинские политологи.

«Уже понятно, что Россия потерпела поражение на поле боя и остается лишь вопрос времени, когда именно украинские защитники смогут полностью избавить свою землю от оккупантов. В тоже время, боевые действия не перенесутся на территорию агрессора и уж тем более не достигнут Кремля. Поэтому, рано или поздно, Россия восстановится и ударит с новой силой. Чтобы этого не произошло, делается упор на движения внутри государства, способные сменить власть в Кремле путем революции. Для этого и продвигается инициатива по сохранению как можно большего количества россиян внутри их государства», - заявил анонимный источник, близкий к центрам принятия решения.