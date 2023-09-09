Начало деоккупации Крыма: что говорят военные специалисты

14:19 09 сентября Киев, Украина

Война в Украине началась с оккупации Крыма. По мнению некоторых экспертов, логичным ее завершением стала бы деоккупация полуострова. Массированные атаки беспилотников, удары по Крымскому мосту, а также десантирование украинской военной разведки дает надежду, что это реализуемая цель, которая вскоре может осуществиться.

С тех пор как Крым был оккупирован Россией было разработано несколько форматов по его деоккупации. Однако, учитывая посредственные усилия Запада эта задача казалась неосуществимой при мирном дипломатическом подходе. Начав полномасштабное вторжение агрессор фактически не оставил выбора Киеву в выборе пути освобождения полуострова.

Примечательно, что захват Крыма нельзя в полной мере назвать аннексией, так как ее не признал никто, кроме сподвижников Кремля. Даже Беларусь, вплоть до 2022 года не признавала аннексию. Поэтому, полуостров, с точки зрения международного права, остается оккупированной территорией с 2014 года и, соответственно, является непосредственной военной целью Украины.

Было бы удивительно, если бы украинские дроны, способные долетать до Москвы и дальше, оставались бы безучастны от атак по военным объектам оккупантов в Крыму. Поэтому, удары по Крымскому мосту, аэродромам, военным базам на полуострове оставались лишь вопросом времени.

Между тем, последние события заставляют задуматься над тем, что деккупация полуострова не является недостижимой задачей и может быть реализуема уже в ближайшем будущем. 23 августа стало известно, что силами ВСУ был уничтожен российский комплекс ПВО С-400 «Триумф». Стоимость такого дивизиона более 1,2 млрд долларов, что делает его одним из наиболее дорогих систем вооружения в мире. Однако важно то, что россияне, как всегда, заявляли о его “непревзойденности”. В то же время, украинский разведывательный дрон без проблем смог летать прямо над С-400, тем самым корректируя удары ВСУ. К слову, еще в 2022 году в сеть попало видео, где горели несколько «Триумфов», пораженные украинскими ракетами, таким образом, не сумевшие защитить даже самих себя.

В результате уничтожения оборонительного комплекса, ВСУ создали прореху в обороне противника, чем воспользовался десант ГУР МО Украины. По официальным данным, диверсанты высадились на полуостров в районе мыса Тарханкут, установили украинский флаг, вступили в бой с оккупантами, после чего покинули Крым на лодках. Детали вылазки не так важны, как само событие. Военные разведчики показали, насколько слабой является оборона агрессора, по крайней мере, в данном секторе Крыма. При условии, что Украина до сих пор не имеет существенных надводных сил, способных бросить вызов боевым кораблям и катерам противника.

Вероятно, вылазки на полуостров могут повториться не раз. Однако стоит понимать, что на данный момент, как бы часто они не происходили, лишь силами десанта не удастся деоккупировать полуостров. Без поддержки артиллерии, подвоза обеспечения, противовоздушной обороны, а также тяжелой техники, десантировавшимся не удастся долго продержаться на территории, которая является тылом оккупантов. В то же время, малые группы десанта могут проводить диверсионные рейды, заходя на небольшие расстояния вглубь полуострова, уничтожая железнодорожные пути, узлы связи, комплексы ПВО и прочее. Также, постоянная опасность с моря заставить противника отправлять дополнительные резервы в Крым, а это должно ослабить основную группировку оккупантов на горячих участках фронта.

Впрочем, после прорыва южного фронта, вылазки на территорию полуострова уже могут иметь совсем другой характер. Таким образом, противник вынужден будет либо держать оборону с двух направлений одновременно, либо отступать по Крымскому мосту, который на тот момент, может быть полностью уничтожен.