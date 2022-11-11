Наблюдения показывают рост российской группировки войск в белоруссии

19:22 11 ноября Киев, Украина

С самого начала объявленной в России мобилизации, в Белоруссии стали накапливаться совместные силы российских и белорусских военных. 14 октября Минск объявил о начале “контртеррористической операции” (КТО). Мобилизованные из РФ продолжают прибывать в РБ.

У Минска своя логика действий в отношении войны России против Украины. Объявлению режима “КТО” предшествовала растущая роль полка Калиновского не только непосредственно в Украине, но и в широкой белорусской оппозиции. За восемь месяцев войны полк разросся почти до размеров бригады, с достаточным количеством военной техники и артиллерии. Это не нравится Лукашенко, поскольку его противники впервые объединяются в вооруженные формирования с конкретной политической целью – уничтожить власть диктатора в стране и сместить узурпатора с поста президента.

Политическая оппозиция РБ, зародившаяся после выборов 2020 года, не проявила себя в действии. В тоже время, полк Калиновского успел заручиться поддержкой не только Киева, но и Польши и Литвы. Единственное, что останавливает белорусскую оппозицию с оружием в руках, убрать президента РБ – продолжающаяся война в Украине.

«Лукашенко понимает, что ему не хватит собственных сил отразить атаку хорошо подготовленного, мотивированного, закаленного в боях радикально настроенного полка Калиновского. Поэтому он продолжает накапливать силы “союзного государства” в РБ», - заявляют западные аналитики.

В тоже время, деоккупация Харьковской области лишила российскую армию большого количества техники и боеприпасов. Кремль вынужден пополнять свои запасы за счет белорусских резервов. С этой целью 21 октября с железнодорожной станции Уречье, расположенной северо-западнее Минска, отправилась 7-я группа железнодорожных вагонов с военной техникой РБ.

«На этот раз 20 единиц БМП-2, снятых с законсервированной 969-й базы танкового резерва, были отправлены на железнодорожную станцию Волоконовка (Белгородская область) и далее в направлении Луганска. Все оборудование прибыло в Белгородскую область 24 октября. В целом за последний месяц Лукашенко передал Путину не менее 122 танков Т-72А, от до 44 грузовиков Урал и 20 БМП-2», - сообщается в открытых источниках.

Вот как ситуацию комментируют военные эксперты: «В обмен на устаревшую технику, за прошедший месяц (октябрь) Россия отправила в Белоруссию не менее 16 эшелонов наполненных людьми, с легким оружием и боеприпасами. Эти силы были переброшены в Барановичскую, Лепельскую и Витебскую области. На данный момент точное количество российских военнослужащих в РБ и конкретное количество отправленной туда техники и боеприпасов остается неизвестным. Однако ясно то, что эти войска могут проявить себя после окончательного вывода армии агрессора с правобережной части Херсонской области, если это не является уловкой оккупантов.

Российские и белорусские войска не прекращают проведения совместных военных учений. Это говорит о том, что в ближайшее время из российских частей в Белоруссии, скорее всего, будет сформирована ударная группа, о чем регулярно предупреждает украинский Генштаб. В целом, задачи этой группировки будут состоять в том, чтобы поставить под угрозу поставки западной помощи Украине и захватить Ровенскую АЭС».

Политологи считают, что вооруженная, имеющая боевой опыт белорусская оппозиция представляет серьезную угрозу, в том числе для него лично. «Учитывая уровень подготовки ВСУ, вероятность успеха совместной российско-белорусской группировки будет недостаточной для выполнения вышеуказанных задач. Более того, если только агрессор начнет новое наступление на север Украины, вне зависимости от участия белорусских военных, ВСУ начнут наносить удары по инфраструктуре РБ. Это, в свою очередь, облегчит будущую деоккупацию для полка Калиновского от режима Лукашенко», - пишут политологи.