Наблюдатели прогнозируют исчезновение РПЦ МП за пределами россии

17:36 11 декабря Киев, Украина

Вместе с упадком России, происходит процесс потери влияния РПЦ МП – русской православной церкви московского патриархата. Вместе с тем можно наблюдать за тем, как в Украине вскрываются, давние ячейки подвластной Кремлю структуры. «Церковные шпионы, всецело поддерживающие идею «русского мира», многие из которых являются штатными сотрудниками спецслужб РФ, наконец могут навсегда исчезнуть в государствах за пределами своей страны, а также существенно потерять влияние внутри России», - пишут украинские аналитики.

Если вернуться немного в прошлое, то можно вспомнить, как после революции в РФ 1917 года, коммунисты начали уничтожать церкви и священников. Однако, некоторое время спустя, режим дал возможность “воскреснуть” церковному институту, несмотря на то, что в СССР придерживались атеизма. В современных открытых источниках многократно сообщалось о том, что среди священнослужителей в СССР были агенты и сотрудники КГБ. Аналитики заявляют и о том, что церковь была превосходным прикрытием для шпионов за границей.

«После начала полномасштабного вторжения в Украину, РПЦ МП показала свое истинное лицо. Деятельность российских попов стала похожа на деятельность исламистских радикалов, которые призывают идти на смерть “во имя великой цели”. А тенденция внедрять сотрудников спецслужб на посты “священнослужителей” со времен СССР никуда не исчезла, что и стало причиной упадка РПЦ за границей», — пишут политологи.

Доля украинцев, заявляющих, что они следуют московской церкви, упала с 18% в 2021 году до всего 4% после вторжения 24 февраля, в то время как доля сторонников Автокефальной православной церкви Украины выросла с 42% до 54%. В результате после объявлений о действовавших российских ячеек, Киев принял давно назревавшее решение - запретить деятельность украинской православной церкви москвовского патриархата.