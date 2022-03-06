На параде в КНДР показали новую межконтинентальную баллистическую ракету

Военные амбиции Северной Кореи, направленные, в первую очередь, против США, толкают корейское правительство на создание все более сильного ядерного оружия. По информации японского агентства NHK, о боевом потенциале новой межконтинентальной баллистической ракеты выразил свое мнение доцент Исследовательского центра передовой науки и технологии Токийского университета Коидзуми Ю.
Исходя из этого, добавил он, северокорейские официальные лица, возможно, думают, что у них будет "определенный уровень ядерного сдерживания против США".
По словам Коидзуми Ю, теперь в центре внимания вопрос – произведет ли КНДР испытательный пуск этой ракеты.
Напомним, 10 октября Северная Корея провела военный парад в честь 75-летия Трудовой партии страны. На нем присутствовал глава государства Ким Чен Ын.
На мероприятие не допускались иностранцы, поэтому аналитики полагаются только на отредактированные кадры государственных СМИ Северной Кореи. По их оценкам, на параде показали новую сверхтяжелую межконтинентальную баллистическую ракету.
ТЕГИ: СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ, ЯПОНИЯ, РАКЕТА, РАКЕТЫ, КНДР, ЗАПУСК РАКЕТЫ
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