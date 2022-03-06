На параде в КНДР показали новую межконтинентальную баллистическую ракету

Военные амбиции Северной Кореи, направленные, в первую очередь, против США, толкают корейское правительство на создание все более сильного ядерного оружия. По информации японского агентства NHK, о боевом потенциале новой межконтинентальной баллистической ракеты выразил свое мнение доцент Исследовательского центра передовой науки и технологии Токийского университета Коидзуми Ю.

"Можно утверждать, что новая межконтинентальная баллистическая ракета Северной Кореи является одной из самых больших в мире. Я думаю, что она может иметь несколько боеголовок. Если одна ракета несет заряд из двух или трех боеголовок, их будет сложно перехватить", – сказал эксперт.

Исходя из этого, добавил он, северокорейские официальные лица, возможно, думают, что у них будет "определенный уровень ядерного сдерживания против США".

По словам Коидзуми Ю, теперь в центре внимания вопрос – произведет ли КНДР испытательный пуск этой ракеты.

Напомним, 10 октября Северная Корея провела военный парад в честь 75-летия Трудовой партии страны. На нем присутствовал глава государства Ким Чен Ын.

На мероприятие не допускались иностранцы, поэтому аналитики полагаются только на отредактированные кадры государственных СМИ Северной Кореи. По их оценкам, на параде показали новую сверхтяжелую межконтинентальную баллистическую ракету.

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