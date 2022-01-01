На борьбу с кровососущими комарами выйдут ГМО-комары-самцы

В связи с участившимися различными эпидемиями, ученые сосредоточили внимание на одном из разносчиков опасных вирусных заболеваний – комарах вида Aedesaegypti. Как известно, кровососущими являются именно самки этих насекомых. В качестве эксперимента, направленного на борьбу с ними, американские специалисты намерены в ближайшее время выпустить на архипелаге Флорида-Кис в США около 750 миллионов генетически модифицированных самцов комаров вида Aedesaegypti.

Сообщается, что именно насекомые этого вида переносят такие опасные заболевания, как желтая лихорадка, лихорадка денге, вирус Зика и другие.

Агентство по охране окружающей среды пошло на такой шаг, чтобы понять, могут ли генетически модифицированные комары представлять собой более выгодную альтернативу использованию ядовитым химическим веществам, применяемым для уничтожения насекомых-вредителей.

“”Усовершенствованные” комары-самцы заменят собой химикаты и сократят популяцию своего вида. Их потомство будет исключительно женского пола и будет погибать сразу же на личиночной стадии”, - сообщают ученые.

По мнению ученых эффект от модифицированных комаров может продолжаться до нескольких поколений и привести к естественному сокращению популяций комаров вида Aedesaegypti.

Также “модифицированные” комары, по данным компании Oxitec, которая разработала их в лаборатории, появятся в начале следующего года в округе Харрис, штат Техас.

Специалисты компании считают, что каких-то негативных последствий удастся избежать, поскольку комары-самцы не представляют опасности - они не жалят людей и млекопитающих, а питаются фактически только нектаром. Помимо этого, они не предвидят отрицательного воздействия на экосистему в целом.

Но власти оставили за собой право отменить выпуски комаров в любой момент.

Ранее в Украине создали стартап, разработавший безопасную и действенную ловушку для комаров-самок.

Также сообщалось, что стюардесса умерла через три дня после укуса комара. Также Корреспондент писал о том, что ученые назвали самую "вкусную" группу крови для комаров.