“Мягкий” Шольц или аргументированный подход Киева

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал нового канцлера ФРГ Олафа Шольца к действиям. При этом он отметил, что Германия при правлении канцлера идет с Россией на диалог и встречи. Со слов Мельника, это слишком мягкая позиция.
Андрей Мельник, посол Украины в Германии дал интервью «Reuters», которое было опубликовано 11 января. В нем дипломат призвал Олафа Шольца, нового канцлера Германии занять более жесткую позицию по отношению к Путину. В частности, посол потребовал принять Украину в ближайшее время в Евросоюз и НАТО, “пустить на лом” газопровод «Северный поток-2», обеспечить поставки в Украину оборонительного вооружения и организовать встречу в “нормандском формате” в Берлине.
Андрей Мельник, посол Украины в Германии дал интервью «Reuters», которое было опубликовано 11 января. В нем дипломат призвал Олафа Шольца, нового канцлера Германии занять более жесткую позицию по отношению к Путину. В частности, посол потребовал принять Украину в ближайшее время в Евросоюз и НАТО, “пустить на лом” газопровод «Северный поток-2», обеспечить поставки в Украину оборонительного вооружения и организовать встречу в “нормандском формате” в Берлине.
Требования Мельника вполне логичны и законны, хотя и несколько радикальны, в том плане, что подобный тон непринято применять к дружественной стране. С другой стороны, прошло достаточно времени, чтобы Украина перестала просить и начала требовать, ведь ситуация на границе может фатально измениться в любой момент. Однако, новый канцлер ФРГ, в отличие от Ангелы Меркель, занял, чуть ли не дружественную позицию относительно России.
Как известно, Германия всегда была заинтересована в строительстве и запуске «Северного потока-2». При этом Меркель все же хоть как-то пыталась заставить Путина участвовать в “нормандском формате”, инициировала ввод санкций, а также поддерживала ограничения других стран ЕС и США.
Со стороны Шольца таких действий не наблюдается. Наоборот, все указывает на то, что Германия, в момент смены власти, тайно начала поддерживать Путина. Вероятно, дело в СДПГ (Социал-демократическая партия Германии), членом которой является канцлер ФРГ. Партия всегда поддерживала строительство «Северного потока-2» и была приверженцем того, чтобы возобновить отношения с Москвой.
Поэтому, требования Мельника вполне оправданы. Бездействие Шольца в данном случае хуже, чем действия Путина. В тоже время, Европарламент, силы НАТО и представители США единогласны в своем мнении относительно России – это страна-агрессор, ограничение деятельности которой является приоритетным для, так называемого, коллективного Запада.
Вероятно, что требования Мельника занять Германию более жесткую позицию по отношению к России останутся не услышанными Шольцом, но они точно должны обратить на себя внимание других представителей западной коалиции, чтобы напомнить канцлеру ФРГ, на чьей он стороне.
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