Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более 900 нарушений

С начала действия режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях специальная мониторинговая миссия ОБСЕ по состоянию на вечер 3 сентября зафиксировала 908 его нарушений
"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля по конец отчетного периода СММ зафиксировала в целом 908 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях", - отчитываются в ОБСЕ.
По данным наблюдателей, в частности речь идет о 152 взрывах, 2-х неопределенных боеприпасах, которые пролетели, и 13-ти осветительных ракетах, а также 741 очередях и выстрелах.
Напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля по конец отчетного периода СММ зафиксировала в целом 908 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях", - отчитываются в ОБСЕ.
По данным наблюдателей, в частности речь идет о 152 взрывах, 2-х неопределенных боеприпасах, которые пролетели, и 13-ти осветительных ракетах, а также 741 очередях и выстрелах.
Напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
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