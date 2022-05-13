Молдова говорит твердое "нет" интеграции с Россией

18:46 13 декабря Киев, Украина

В ноябре этого года прошли выборы в Молдове. Победу во втором туре одержала проевропейский кандидат – Майя Санду. Она намерена вывести свою страну на новый уровень и сказать нет Кремлю в Приднестровье.



Издание “Европейская правда” взяло интервью у Майя Санду. Новый президент сказала, что на протяжении своего правления она намерена решить вопрос с Приднестровьем и выгнать все российские войска с территории изначально принадлежавшей Молдове. “Я выступаю против федерализации Молдовы и не поддерживаю варианты, которые предлагал Игорь Додон с его партией. Они хоть и не давали четких предложений, но выступали за федерализацию. Уверена, что мы найдем формат решения конфликта, который должен включать в себя полный вывод российских войск с территории Молдовы. Мы об этом всегда говорили и будем говорить об этом и дальше”, - подчеркнула она.





/>Россия очень сильно “въелась” в сознание молдаван, а в Приднестровье до сих пор будто начало девяностых и половина граждан настроены позитивно по отношению к Майя Санду искренне убеждена в том, что однажды появится возможность воссоединить Молдову. Она подчеркивает, что план по возвращению Приднестровья обязательно должен быть мирным. Однако призывает Украину взглянуть на сценарий который они выбрали и сопоставить с кризисом на востоке, ведь изначально они очень лояльно относились к сложившейся ситуации и в итоге потеряли часть страны. Сейчас же Майя хочет найти по истине утопическое решение, которое подошло бы для всех молдаван. По этому, такое решение должно быть найдено именно в Молдове при поддержке не только политиков но и всего народа.очень сильно “въелась” в сознание молдаван, а в Приднестровье до сих пор будто начало девяностых и половина граждан настроены позитивно по отношению к Путину . Однако Майя намерена открыть глаза всем тем, кто еще находится в ностальгическом сне о СССР на примере Беларуси, Украины, Киргизстана и других постсоветских стран. В первую очередь показать, почему Молдова до сих пор остается далеко не самой развитой страной Европы. Однако Санду заверяет, что не хочет портит отношения с Москвой, хоть и нацелена на интеграцию с Европой.

По всей видимости Молдова получила свой билет в последний вагон, ведь при победе Игоря Додона, эта страна могла бы стать полноправной провинцией РФ. Напомни, что Додон очень сильно поддерживал Путин и регулярно получал от него щедрые подарки в виде кредитов на “улучшения жизни” страны и его самого. А это значит, что Москва достаточно инвестировала в Молдову и при победе Додона, можно было бы пожинать плоды.