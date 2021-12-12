Молчание ягнят

12:28 06 Август Киев, Украина

Все больше и больше падает рейтинг партии «Единая Россия» и соответственно Путина. Но он и не думает отступать. Так же его не волнует мнение народа по поводу его кандидатуры. В свою очередь, россияне устали боятся и все чаще организовывают массовые протесты.

Как известно, из открытых источников, массовое недовольство путинской властью начало появляться после того, как он пришел к власти третий раз. После его ухода и прихода Медведева наступила некая оттепель. Ведь уже под конец второго срока правления Путина, народ был крайне недоволен его политикой. Все начали понимать, что он никакой не герой-спаситель, а ставленник главных олигархов страны.

Первые протестующие против путинизма, начали появляться после того, как прошли выборы в госдуму VI созыва, в 2011 года и не утихали вплоть до 2013 года. В 2012 году Путина переизбрали третий раз, а перед выборами был увеличен срок правления президента с 4-х до 6-ти лет. Партия, которая разработал и говорила всем, чтобы поддержали этот законопроект, была та самая «Единая Россия». После этого людям стало понятно, что на выборы идти не имеет смысла, так как было понятно кто победит.

Хотя на тот момент еще оставалась горсть приверженцев «царя» но ее не хватило бы для победы Путина. Точно не в первом туре. Тогда россияне начали организовывать протесты и выходить на улицы, требуя перевыборов и честной политической борьбы. В то же время, видя фатальность ситуации, новая старая власть принимает решение о принятии закона, который начинает уголовно наказывать митингующих. И после нескольких показательных арестов, митинги прекращаются, но не протесты.

Еще большего масла в огонь подлило вторжение Путина в Украину. После недолгого ликования по поводу Крыма, россияне понимают, что жить стало сложнее. Зарплаты меньше, пенсии урезали, госбюджет идет на дотацию полуострова. Недовольство внешней политикой зашкалило, но начал появляться все больший страх, ведь за людьми начали следить виртуально. Также начали уголовно наказывать за репосты. Люди попросту боялись даже думать о митингах. Глобальная паранойя.

И вот, казалось бы, конец. Выборы 2018. Но для бывшего сотрудника КГБ с неограниченными возможностями выиграть выборы можно и не баллотируясь на них.

После победы в четвертый раз Путин решил сделать гражданам подарок. Гражданам Китая, ведь он просто подарил кусок земли Хабаровского края, размером в 3,5 миллиона гектар китайцам. И жители Хабаровского края за одну ночь оказались на территории другой страны.

Это и было последней каплей. Люди подняли глобальный протест. Накипевшие, за долгое время недовольство и страх, смешались и взорвались. Люди выходили на улицу, без какой-либо четкой цели и лозунга. Они просто устали жить в нищете, грязи и быть рабами в то время, когда Москва и Кремль жиреют. Их землю отдают без их согласия другой стране.