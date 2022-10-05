Мобилизацию в рф назвали триумфом эсхатологии

12:40 05 октября Киев, Украина

Политологи заявили, что мобилизация в России стала триумфом эсхатологии. К такому выводу они пришли после выступления Ивана Охлобыстина, назвавшего происходящее «священной войной».



Справочно! Эсхатология — система религиозных взглядов и представлений о конце истории, искуплении и загробной жизни, о судьбе Вселенной и её переходе в качественно новое состояние.

После проведения референдумов на временно оккупированных территориях Украины, Путин организовал митинг на Красной площади, где, кроме него, выступал актер и “священник” Иван Охлобыстин, который объявил о начале “священной войны”.

Абсолютное большинство россиян не пожелали противостоять мобилизации, объявленной Путиным, молча принят его политику.



В настоящее время общее количество уже мобилизованных людей оценивается от нескольких десятков до 100 тыс. человек. Этот диапазон украинские аналитики определили на основании отрывочных данных, полученных из разных регионов России.



Эти данные будут обновляться по мере продолжения мобилизации, которая, очевидно, продлится до 1 ноября (с 1 ноября в России начнется осенний призыв). Тем не менее даже самые высокие неправительственные оценки определенно далеки от заявленных 300 тыс. резервистов, запланированных к мобилизации. Это означает, что дальнейшие волны мобилизации неизбежны в нынешних политических условиях.

«Интересно, что мобилизованных заставляют подписывать контракт. Таким образом, они де-юре становятся добровольцами. А это означает, что Кремль пытается разделить с ними ответственность за войну и предотвратить их возможную консолидацию с антикремлевскими и антивоенными движениями. Более того, вместе с нынешними солдатами-контрактниками и младшим офицерским составом, мобилизованные россияне не могут уйти в отставку из вооруженных сил до получения разрешения из Минобороны», считают политологи.

Мобилизация должна выиграть для Путина еще немного времени, но ей не спасти его от потери власти в стране, которая, скорее всего, произойдет в результате краха экономики, заявляют они.

«Пропагандисты Кремля, на фоне беспринципных военкоматов, выступают в роли “добродетелей”, которые вдруг начали критиковать военкомов за раздачу повесток всем подряд. Таким образом, они вновь хотят показать, что Путин на их стороне, он всегда говорит правду и действует в интересах народа, а виновны во всем другие, которые обманывают президента», — делают выводы из происходящего политические аналитики.



Мобилизация закрепила среди россиян мнение, что война в Украине это глобальное противостояние между Россией и Западом за выживание страны и государства. Население РФ уже свято верит, что конфликт был неизбежен с 1991 года. Россияне убеждены, что на карту поставлено все и скорое уничтожение экономики, возвращение в “каменный век”, нищета, голод – оправданы, ради “великой цели”, к которой их ведет Путин.