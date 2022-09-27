Мобилизация в россии началась вопреки обещаниям властей: комментарии экспертов

19:36 26 сентября Киев, Украина





Долгое время мобилизация в России отвергалась практически всеми наблюдателями. Лишь наиболее маргинальные представители российского общества верили, что Путин, рано или поздно это сделает. Более того, в Кремле также отрицали подобное мероприятие.

«Практически никто не верил в призыв резервистов по одной простой причине – это добьет Россию окончательно. Экономика не сможет выдержать военной нагрузки, россияне не захотят воевать, в стране не хватит обеспечения, это вызовет масштабные протесты, в ходе которых вспыхнет полноценная революция, к которой примкнет армия», — пишут политологи. 21 сентября Путин начал мобилизацию в своей стране. И хотя он не объявлял Украине войну официально, для всех россиян стало понятно – “спецоперация” закончилась и в непосредственной опасности теперь находится каждый их них.Долгое время мобилизация в России отвергалась практически всеми наблюдателями. Лишь наиболее маргинальные представители российского общества верили, что Путин, рано или поздно это сделает. Более того, в Кремле также отрицали подобное мероприятие.«Практически никто не верил в призыв резервистов по одной простой причине – это добьет Россию окончательно. Экономика не сможет выдержать военной нагрузки, россияне не захотят воевать, в стране не хватит обеспечения, это вызовет масштабные протесты, в ходе которых вспыхнет полноценная революция, к которой примкнет армия», — пишут политологи.

В доказательство своих слов они приводят то факт, что из РФ, за несколько дней после объявления мобилизации выехало значительное число граждан.

«В видеообращении Путин приказал военно-промышленному комплексу “нарастить выпуск вооружения”, а это значит, что необходимого количества военных ресурсов не хватает. Переводя экономику государства на военные рельсы, через некоторое время можно будет увидеть, как она ускорит темпы стагнации», — заявляют украинские экономисты.



В России также начались протестные движения в тот же день, что и объявленная мобилизация. Они были в типичном стиле россияне – все снимали происходящее, осуждали действия полицейских. Мероприятия носили исключительно демонстрационный характер и ничем серьезным не закончились. В РФ вводится новая норма закона, по которой протестующие могут оказаться в тюрьме сроком на 15 лет, либо отправиться на фронт.



В Кремле продолжают говорить, что “все идет по плану”. Впервые с марта было объявлено о числе погибших российских солдат в Украине. Шойгу заявил о 5 937 бойцах. Более того, он сказал, что 90% от всех раненых уже вернулись в строй.

В открытых источниках появилась информация о возможном закрытии российской границы изнутри, чтобы резервисты не смогли покинуть страну. А в одном из регионов РФ власти призвали местных жителей отдавать свой личный грузовой, легковой транспорт и спецтехнику на нужды армии.

При этом о введении военного положения объявлено не было, равно, как и не был изменен статус “спецоперации” на войну.

Немаловажным стало событие — обмен пленных. В результате в Украину вернулось 215 военных, среди которых – 108 бойцов полка «Азов». Им грозил позорный «судебный» процесс и пожизненное заключение на территории ЛДНР.

Можно только предполагать каким было удивление россиян, когда они узнали об обмене. «Они были настолько разгневаны, что даже забыли о своих военных, вернувшихся с украинского плена», — пишут украинские политологи.



«Объявленная мобилизация показала в целом всю несостоятельность российского государственного управления. Люди начали массово покидать страну. Мотивация явиться в военкомат испаряется с каждым часом. Россиян стали вылавливать на улицах также как это происходит в квазиобразованиях «ДНР» и «ЛНР». И все это из-за лжи, исходящей из Кремля и лично от Путина», — заявляют политологи.

«Как можно идти воевать за дворцы правящей элиты, если эта же элита постоянно лжет?», — задаются они вопросов.