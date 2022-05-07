Мобилизация в рф вызовет волну протестов, считают политологи

20:12 05 мая Киев, Украина

Эксперты сообщают о том, что российские власти сталкиваются с трудностями в вопросах мобилизации.

«По мере того как потери рашистов в Украине растут, а нежелание оккупантов воевать усиливается, агрессор сталкивается с растущими трудностями для мобилизации “тактического фарша”. Особенно остро эта проблема стоит в местах, где похороны погибших в боях становятся все более привычной частью жизни, например, в небольших республиках, таких как Бурятия и Дагестан, и в более мелких, но далеких от Москвы. В этих регионах никакая государственная пропаганда не может скрыть истинную цену войны, которая подавляет желание гражданских россиян принять в ней участие», - сообщили политологи.

Отмечается также, что есть явные признаки того, что Кремль был вынужден перейти к гораздо более дорогому методу найма контрактников, которых можно отправить в Украину несколько легче.

До сих пор наиболее драматичной формой сопротивления призыву были жестокие нападения на ряд военкоматов. Одно из последних нападений в Республике Мордовия Среднего Поволжья вынудило местных властей приостановить призыв в армию в этом регионе.

Неудивительно, что пропагандисты не заостряли внимание на этих проблемах и с самого начала делали все, чтобы скрыть, свои реальные потери в Украине.

Алексей Ижак, аналитик по безопасности киевского Национального института стратегических исследований, сказал, что россиян “мобилизовали на победу”, но только по телевидению, а не в реальной жизни, “когда нужно по-настоящему умереть”. Ижак полагает, что Кремль не хотят идти на риск, резко увеличивая численность армии или даже официально объявляя войну Украине.

Но если потери будут расти, а сопротивление против отправки в Украину возрастет у Кремля не останется иного выбора, кроме как объявить общую мобилизацию. «Пока агрессор пытается провести скрытую мобилизацию путем призыва резервов. Но это только привлекает внимание к тому, насколько провальной стала украинская военная кампания. И если Кремль будет вынужден начать общую мобилизацию, ему придется каким-то образом «продать ее населению», пишут политологи. По словам Ижака, власти РФ готовятся сделать это в связи с пожарами, вспыхнувшими в приграничных с Украиной областях, что агрессор может и, вероятно, будет использовать для оправдания всеобщей мобилизации. Но даже это не облегчит Кремлю задачу. Там так долго говорило о “победах”, что многие расценят полную мобилизацию, как признание поражения.