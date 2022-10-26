Мобилизация стала худшим политическим решением за всю карьеру Путина, уверены эксперты

18:57 22 октября Киев, Украина





В результате возникшего хаоса вокруг мобилизации, Путин объявил о ее завершении в течение “двух недель”. Политологи считают, что дальнейшее проведение мобилизации может привести к взрыву, хотя факты свидетельствуют о том, что там, где заканчивается одна программа мобилизации, начинается другая, более скрытная.



Последствия этого неудачного мероприятия, в том числе гнев призванных и их семей, порожденные им судебные дела и вопросы о руководстве Путина, скорее всего, сохранятся. «Никакая политика, которую когда-либо проводил Путин , включая повышение им пенсионного возраста в 2018 году, не вызывала большего общественного гнева и протеста, чем объявленная мобилизация. Из страны бежали более 700 тыс. человек, протестующие вышли на улицы городов, увеличилось число поджогов военкоматов. Растущий гнев среди народных масс обострил множество напряженностей, включая классовую и региональную рознь, особенно в отношении того, как российские элиты обезопасили себя от службы в армии, а население, особенно далекое от столицы, пострадало», — пишут отечественные политтехнологи.В результате возникшего хаоса вокруг мобилизации, Путин объявил о ее завершении в течение “двух недель”. Политологи считают, что дальнейшее проведение мобилизации может привести к взрыву, хотя факты свидетельствуют о том, что там, где заканчивается одна программа мобилизации, начинается другая, более скрытная.Последствия этого неудачного мероприятия, в том числе гнев призванных и их семей, порожденные им судебные дела и вопросы о руководстве Путина, скорее всего, сохранятся.

«Напряжения в российском обществе усугубляются еще и плохими условиями на местах подготовки мобилизованных. Новобранцы рассказывают, что им приходится спать на полу, есть продукты, которые они добывают сами, самостоятельно покупать снаряжение. Бюджета в триллионы рублей из карманов налогоплательщиков на российскую армию оказалось недостаточным, чтобы обеспечить мобилизованных элементарными аптечками», — пишут в СМИ.



Западные экономисты пророчат появление в РФ новых законопроектов, которые находятся на рассмотрении в Госдуме РФ о сокращении, либо о полном прекращении единовременных выплат и льгот для новобранцев. «Этот шаг вполне логичен, — считают они, — учитывая какой в этом удар приняла на себя экономика России. В то же время, обещанные выплаты невозможно отменить без гнева народа. Однако верхом цинизма, стали попытки предложить альтернативу многотысячным компенсациям военным в виде овощей или сала, как в некоторых регионах РФ».



«Попытки предотвратить будущий взрыв путем объявления Путиным прекращения мобилизации в ближайшее время, повлек за собой более радикальные меры со стороны военкоматов на местах. Так как за две недели невозможно успеть набрать необходимое по плану количество мобилизованных, военные комиссары стали в ускоренном порядке призывать не только тех, у кого имеется военный опыт», — заявили западные эксперты.



На украинские фронты прогнозируют прибытие голодных, замерзающих на зимнем холоде и, в большинстве своем, не поддерживающих войну солдат. «Они вряд ли станут той силой, которая поможет кремлевскому диктатору победить. Более того, эта масса россиян может стать аналогом царского войска времен Первой мировой войны, которые при примерно таких же условиях, начали революцию в стране», — заявляют политтехнологи.