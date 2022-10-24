Мобилизация позволяет путину завершить сталинский геноцид, мнение экспертов

19:05 15 октября Киев, Украина

«Невозможно не заметить насколько для Путина остается важным режим Сталина. Несмотря на то, что советский диктатор был грузином, его политика под прикрытием индустриализации предполагала геноцид нерусских народов и в первую очередь украинцев. Путин преследует ту же цель, так как лишь россияне могут покорно подчиняться Кремлю. Как ни странно, но в первую очередь, он решил начать с уничтожения народов проживающих на территории России и мобилизация ему в этом сильно помогает», — заявляют украинские аналитики.

Неоднократно сообщалось в СМИ, что с начала полномасштабного вторжения в Украину, наибольшее число погибших приходится на депрессивные регионы агрессора. Отмечалось, что единственным сходством среди оккупантов является бедность – практически все они пошли воевать за деньги.

«В то же время, русские и нерусские сильно различаются по тому, как они реагируют на мобилизацию и на потери среди личного состава агрессора. Этнические русские убегают от мобилизации, не в силах организовать протест против призыва на фронт и, все же продолжают поддерживать политику Путина, то население малых народов, как например, в Дагестане, более критично относятся к войне в Украине», — сообщают аналитики.

Они также утверждают, что Кремль проводит политику «Россия для Русских», вне зависимости от того, что говорит Путин или другие российские политические деятели. Начатая мобилизация позволяет Путину ликвидировать основную дееспособную массу протестных движений, тем самым завершив геноцид сталинского режима.