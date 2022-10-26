Мобилизация и аннексия создают еще больше проблем для кремля, считают эксперты

18:41 24 октября Киев, Украина

Объявив мобилизацию Путин рассчитывал возобновить наступательный потенциал российской армии. Аннексировав временно оккупированные украинские территории – оправдать мобилизацию.

«Однако ни то, ни другое не решило насущных проблем агрессора. Напротив, мобилизация и аннексия создали еще большую опасность для Путина», — считают эксперты. Несмотря на поражения на фронте, Путин, не отказался от своих планов на Одессу и Николаев.

Однако аналитики серьезно сомневаются в возможности такого наступления. «Мобилизация в России носит хаотичный характер и свидетельствует о нехватке учебных помещений и даже элементарного снаряжения для новобранцев», — пишут они.

В начале октября 2022 года губернатор Курской области Роман Старовойт, посетивший воинские части вновь мобилизованных воинов, описал в них условия так: “Руинированная столовая, сломанные и ржавые душевые, не хватает коек, а те, что есть, поломанные. Обмундирования нет, плац как после бомбежки”. С каждым днем появляется все больше видеороликов, в которых военкоматы инструктируют призывников покупать самостоятельно медицинские аптечки. Некоторые известные пропагандисты открыто признают, что из всех регионов России только в одном рассматривалась возможность вакцинации мобилизованных против коронавируса, гриппа и пневмококка, и что даже без мобилизации после осеннего призыва “госпитали полны призывников с пневмонией”. Британские журналисты отмечают, что людей, никогда не служивших в армии, часто призывают и отправляют на фронт практически без подготовки. Кроме того, армия РФ потеряла и не сумела восполнить младший командный состав.

Все это говорит, что оккупантам будет проблематично удерживать уже захваченные территории, не говоря уже о переходе в наступление. «Однако постоянные поражения на передовой - лишь часть новых проблем Кремля. Военная пропаганда все чаще утверждает, что война дала России шанс восстановить свою экономику и освободиться от экономического рабства, однако на практике оказалось совсем наоборот. Мобилизация разрушает российское предпринимательство и ведет к массовому оттоку стартапов из страны, которая становится «мало интересной для развития бизнеса», — пишут политологи. В открытых источниках публикуется много материалов, посвященных конфликтам в российском военном руководстве. В начале октября 2022 года Кадыров и основатель известной ЧВК «Вагнер» Пригожин публично раскритиковали Генштаб и Минобороны России, обвинив генерал-полковника Александра Лапина в сдаче Лимана, а военное руководство в сокрытии некомпетентности и халатности Лапина.

Военные, в свою очередь, ответили, что “такие заявления вредны и мешают достижению общей цели”. Однако Кадырова поддержали профессиональные военные. Публикации на сайте «Военное обозрение», близком к Минобороны России, наглядно показывают, что раскол произошел не только между регулярной армией и другими военизированными формированиями, но и внутри самой российской армии. Так, ряд авторов сайта подвергли резкой критике Минобороны, обвинив его в “странных и нелогичных действиях на фоне гробовой тишины”.

Некоторые издания прямо обвиняют генералов в некомпетентности и лживых доносах Путину. «Однако эти трудности меркнут по сравнению с многолетними проблемами, вызванными аннексией оккупированных территорий в Украине. После захвата Крыма Россия стала государством без международно признанных границ. Сейчас эти границы полностью стерлись. О том, что новые территории войдут в состав России в существующих границах,

Кремль объявил в день их образования и присоединения. Согласно этой логике, Лиман, недавно освобожденный украинскими защитниками, также должен считаться “российским” городом. Этот факт свидетельствует о том, что то, что Кремль сегодня называет «Россией», стало территорией войны, поскольку формально, по российским законам, между Лиманом и, скажем, Белгородом нет никакой разницы.

Освобождение Лимана также стало четким сигналом другим регионам России, что Кремль легко может потерять контроль над своей “территорией”, а центральная власть никоим образом не способна помешать этому процессу», — заявляют политтехнологи.