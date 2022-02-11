Многоходовочка российских спецслужб

16:13 22 Сентябрь Киев, Украина





Нашумевший



С целью отведения удара от себя, перекладывания своей вины на третью сторону и утаивания причастности спецслужб РФ к реализации агрессивно-деструктивного внешнеполитического курса Кремля по отношению к другим странам, российские спецорганы успешно выстраивают с помощью СМИ и социальных сетей «параллельную реальность», подкрепляемую вымышленными доказательствами, не имеющими ничего общего с реальными фактами. Российская информационная война, которую агрессор ведет еще с 24 августа 1991 года, не утихает ни на день и нацелена на внутреннее ослабление нашей страны и хаотизацию с последующим поглощением территорий и ресурсов.Нашумевший «Вагнергейт» является очередным доказательством проводимых российскими спецслужбами масштабных информационно-психологических операций против Украины.С целью отведения удара от себя, перекладывания своей вины на третью сторону и утаивания причастности спецслужб РФ к реализации агрессивно-деструктивного внешнеполитического курса Кремля по отношению к другим странам, российские спецорганы успешно выстраивают с помощью СМИ и социальных сетей «параллельную реальность», подкрепляемую вымышленными доказательствами, не имеющими ничего общего с реальными фактами.

Напомним, исходя из имеющейся информации в открытых источниках, ЧВК «Вагнера» - одно из подразделений ГУ ГШ ВС РФ, финансируемое Российским государством и насчитывающее, по различным данным, около 3 тысяч боевиков, вовлеченных в операциях по всему миру.



Не вдаваясь в детали проваленной спецоперации с участием «вагнеровцев», направленных в преддверии выборов в Беларуси – 25 июля 2020 года – для подготовки массовых беспорядков и террористических актов в Беларуси, сконцентрируемся на периодически меняющихся версиях Москвы касательно «задержанных боевиков».

1. Представители российской ЧВК «Вагнера» летели через Беларусь в Судан (легенда быстро потерпела фиаско, поскольку из Беларуси в Судан самолёты не летают).

2. Представители российской ЧВК «Вагнера» летели через Беларусь в Стамбул (цель группового визита боевиков в Стамбул не сообщена, реакции турецкой стороны не последовало, ежедневно из Москвы в Стамбул вылетают от 12 прямых рейсов, что позволяет боевикам малыми группами незаметно попасть в Турцию даже в течение суток).

3. Арест 33 россиян в Минске – провокация спецслужб Украины. Эта версия была распространена через известного сотрудника ГУ ГШ ВС РФ — военкора «Комсомольской правды» Александра Коца. И несмотря на абсолютно надуманный характер и не подтвержденный никакими доказательствами материал, некоторые украинские СМИ тиражировали выгодные РФ месседжи.





И если к российским вбросам касательно СБУ , ГУР МОУ и других украинских спецслужб уже привыкли, то атака на ОП – дело новое.



Итак, пророссийские СМИ распространяли месседж о том, что уволенный с поста начальника ГУР Минобороны Украины генерал-полковник Василий Бурба накануне операции докладывал президенту В.Зеленскому о ее ходе на секретном совещании, во время которого глава Офиса Президента Андрей Ермак потребовал отложить операцию на несколько дней, поскольку на 27 июля было намечено тотальное прекращение огня на линии соприкосновения на Донбассе. По мнению Ермака, с которым согласился Зеленский, похищение «вагнеровцев» могло похоронить не только перемирие, но и весь переговорный процесс. Соответственно, операция была перенесена на 30 июля.

Следующим этапом информационной операции против главы ОП стало раздувание темы касательно того, что Шевченковский райсуд Киева обязал СБУ завести дело о возможной госизмене главы офиса президента Владимира Зеленского — Андрея Ермака.



Цель подобных «сенсаций» - ухудшить международный имидж Украины, дестабилизировать деятельность высшего политического руководства Украины, внести раскол, панику и повысить уровень недоверия украинского населения к власти.



Необходимо понимать, что российская информационная операция еще не завершена, и список «виновных» может расшириться либо измениться до неузнаваемости, ведь воображение представителей российских спецслужб поражает своей сказочностью и нелепостью!