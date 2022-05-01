Митрофанов о ворованном украинском угле и финансировании российских боевиков

18:11 01 декабря Киев, Украина

Александр Митрофанов рассказал о причастности российского бизнесмена Руслана Ростовцева к снабжению оружием российских оккупантов и краже донбасского угля с территории Украины.



По его словам он обладает информацией, подтверждающей, что украинский уголь вывозили с территории государства в Россию, а следом по поддельным документам продавали в Украину. Руководит схемой одиозный российский предприниматель Руслан Ростовцев, несколько лет назад ставший фигурантом расследования американского издания Forbes.



"Продажа ворованного угля в Украину осуществлялась компанией "Газ-Альянс" беглого украинского бизнесмена Сергеем Курченко (по многочисленным данным, связанным с Януковичем). Полученные в результате деньги легализовались и на них закупалась продукция двойного назначения (в частности — телескопические прицелы "Марс" для снайперских винтовок) для боевиков из т.н. "днр" и "лнр"", - отметил он.



По словам Александра Митрофанова, есть информация, что Руслан Ростовцев напрямую передавал денежные средства боевику Арсену Павлову (позывной "Моторола"). Также Руслан Ростовцев финансировал открытие представительств т.н. "днр" и "лнр" в Турине, Милане и Праге.



Александр Митрофанов заявил, что передал всю имеющуюся у него информацию украинским следственным органам. Ведется следствие.

Александр Митрофанов - бывший генеральный директор ОАО "Полярный кварц", обвиняемый по нескольким уголовным делам, возбужденным в Екатеринбурге в разное время. Является участником проекта StopArrest. В 2016 году Митрофанов добился отмены своего розыска в Интерпол, получил решение иммиграционного трибунала Манчестера о предоставлении политического убежища, и в 2018 году - вид на жительство в Великобритании.