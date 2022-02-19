Мировые лидеры своими визитами помогают остановить войну

21:15 18 Февраль Киев, Украина

прошел приблизительно с теми же результатами, что и с лидером Франции, однако общая картина вырисовывается такова, что встречи западных представителей с Путиным не должны давать результатов в каждом конкретном случае, а служат на благо общего дела в целом – не допустить войны.



Во вторник, 15 февраля, канцлер ФРГ Олаф Шольц посетил Москву, где встретился c Владимиром Путиным. Лидер Германии не поддерживает ввод санкций против «Северного потока-2», в случае полномасштабного вторжения России в Украину. Кроме того, Берлин так и не снял запрет на поставку вооружения Киеву. Видимо, эти факторы создали условия, для визита Шольца в Москву. На встрече с Путиным канцлер ФРГ заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов принять три законопроекта на основании «Минских договоренностей ». Вскоре после того, как Эммануэль Макрон покинул Москву, с визитом к Путину пожаловал канцлер ФРГ Олаф Шольц . Дипломатический визитприблизительно с теми же результатами,и с лидером Франции, однако общая картина вырисовывается такова,встречи западных представителей с Путиным не должны давать результатов в каждом конкретном случае, а служат на благо общего дела в целом – не допустить войны.Во вторник, 15 февраля, канцлер ФРГ Олаф Шольц посетил Москву, где встретился c Владимиром Путиным. Лидер Германии не поддерживает ввод санкций против «Северного потока-2», в случае полномасштабного вторжения России в Украину. Кроме того, Берлин так и не снял запрет на поставку вооружения Киеву. Видимо, эти факторы создали условия, для визита Шольца в Москву. На встрече с Путиным канцлер ФРГ заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов принять три законопроекта на основании «Минских».

Путин продолжил настаивать на выполнении “ обязательств НАТО о нерасширении на Восток ” , которые, по словам президента РФ, США давали России задолго до прихода к власти Путина (на самом деле, таких обещаний никто никогда не давал).



После окончания встречи никаких результатов достигнуто не было. Впрочем, поездка Шольца была не напрасна, как, видимо, и недавний приезд Макрона. Несмотря на выражение недовольства некоторыми действиями канцлера ФРГ относительно России и поддержки Украины , Германия остается членом ЕС и НАТО . Она все так же старается сохранить мир в Европе, о чем заявил сам Шольц на встрече с Путиным : “ это наша проклятая обязанность - выступать за сохранение мира ” . Очевидно, канцлер ФРГ не может действовать в противовес общим интересам ЕС. Его визит в Россию позволил остановить, или, по крайней мере, отсрочить нападение Путина. Такой же цели добился и Макрон, попутно набрав дополнительных политических очков для предстоящей президентской гонки во Франции.

Отвод войск РФ, объявленный представителями Минобороны России, никоим образом не говорит о том, что началась деэскалация. А вот визиты западных лидеров в Москву, их беседы тет-а-тет с Путиным могут обеспечить мирную стабильность.