Минобороны: мы готовы увеличить взносы в операции НАТО и надеемся на ПДЧ в 2021 г.

09:17 06 декабря Киев, Украина

Как известно, ранее нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев после онлайн-беседы с заместителем генсека НАТО Мирча Джоанэ заявлял, что Украина имеет шансы получить План действий по членству (ПДЧ) в НАТО в ближайшие несколько лет, если осуществит необходимые для этого реформы.

На этой неделе состоялась встреча министра обороны Украины Андрея Тарана с послами и военными атташе государств-членов Альянса, аккредитованными в Украине. Во время встречи Таран подчеркнул, что мы готовы увеличить взносы в операции НАТО и надеемся на ПДЧ в 2021г.