Минобороны: мы готовы увеличить взносы в операции НАТО и надеемся на ПДЧ в 2021 г.
09:17 06 декабря Киев, Украина
Как известно, ранее нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев после онлайн-беседы с заместителем генсека НАТО Мирча Джоанэ заявлял, что Украина имеет шансы получить План действий по членству (ПДЧ) в НАТО в ближайшие несколько лет, если осуществит необходимые для этого реформы.
На этой неделе состоялась встреча министра обороны Украины Андрея Тарана с послами и военными атташе государств-членов Альянса, аккредитованными в Украине. Во время встречи Таран подчеркнул, что мы готовы увеличить взносы в операции НАТО и надеемся на ПДЧ в 2021г.
"Мы готовы увеличить национальные взносы в операции под руководством НАТО, направить к работе в структурах Альянса дополнительный военный и гражданский персонал, приступить к выполнению практических мероприятий по налаживанию обмена информацией в режиме реального времени, используя автоматизированные системы.
Все это должно сделать нас сильнее и значительно приблизить к стратегической цели – полноправному членству в Организации Североатлантического договора.
И в этом контексте мы четко определяем свои амбиции получить План действий по членству в НАТО и надеемся на всестороннюю политическую поддержку союзников НАТО о принятии такого решения на следующем саммите Альянса в 2021 году".
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