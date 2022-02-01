МИД Украины запретило поставку воды в Крым, пока Россия не откажется от оккупации полуострова

Водоснабжение в Крым из материковой Украины будет полностью восстановлено только после полной деоккупации полуострова. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Такая позиция основывается на нормах международного права, подчеркнули в ведомстве.
"Констатируем тот факт, что под предлогом "гуманитарной нужды" российской оккупационной власти в Крыму не хватает воды на ускоренное развитие военных объектов и предприятий военно-промышленного комплекса. Очевиден и тот факт, что потребность в водных ресурсах растет на фоне колонизации полуострова – стремительного роста населения в рамках целенаправленной политики замены демографического состава Крыму. Такие действия государства-оккупанта являются военным преступлением", – говорится в заявлении.
В МИД отметили, что цель РФ – заселение украинских территорий гражданами России, которые "лояльны к экспансивной политике своего государства и, таким образом, осуществлению закрепления незаконной оккупации".
В ведомстве напомнили, что оккупационные власти совершают преступления против человечности и военные преступления, в том числе убийства, насильственные похищения, пытки, посягательства на человеческое достоинство в отношении граждан Украины во временно оккупированном Крыму.
Все указанные преступления являются предметом уголовных производств в Украине и изучаются Офисом прокурора Международного уголовного суда в пределах предварительного изучения ситуации в Украине.
"Относительно обеспечения водой населения временно оккупированного Крыма, то, как и в случае с обеспечением временно оккупированной территории другими ресурсами, продуктами питания и медицинскими материалами, в соответствии с Конвенцией о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, это полностью относится к обязательствам государства-оккупанта – Российской Федерации", – говорится в заявлении МИД.
В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что любые заявления о якобы нарушении норм международного права Украиной в связи с прекращением водоснабжения являются ничтожными с точки зрения международного права.
"Они направлены на то, чтобы назначить виновного за убытки, которые несет РФ из-за незаконной оккупации Крыма и развертывания масштабной милитаризации полуострова, за которую платят российские налогоплательщики", – добавили в МИД Украины.
На сегодня в аннексированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. Оккупанты хотели даже привлечь авиацию для искусственного увеличения осадков на полуострове.
До российской аннексии Крыма Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии