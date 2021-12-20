Межпланетный полет: ОАЭ отправили космический аппарат на Марс

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Сегодня ночью в межпланетное путешествие отправлен летательный аппарат "Аль-Амаль". Ожидается, что он совершит посадку в декабре текущего года.

Объединенные Арабские Эмираты запустили свою первую в истории межпланетную миссию — марсианский орбитальный аппарат, который, как надеется страна, вдохновит регион и будет способствовать изучению Красной планеты. Старт состоялся в 00:58 по киевскому времени с японского космодрома Танегасима на ракете-носителе H-IIA. на Марс отправилась космическая миссия "Аль-Амаль" ("Надежда").

По плану "Аль-Амаль" будет лететь к орбите Марса до декабря 2021 года, после чего будет находиться там в течение одного марсианского года (примерно 687 земных дней). Будет работать миссия круглосуточно — и это еще одна особенность эмиратской миссии по сравнению с другими. Что будет после — пока точно неизвестно: есть вероятность, что миссию продлят еще на два года, до 2025-го.

Миссия, получившая название «Надежда» или «Марсианская миссия Эмиратов», рассчитана на то, чтобы провести один марсианский год или около двух земных лет, изучая разреженную марсианскую атмосферу. Сотрудники, задействованные в проекте, надеются, что результаты космического аппарата расскажут ученым что-то новое об атмосфере Красной планеты в прошлом и настоящем и, возможно, даже помогут людям сохранить атмосферу нашей собственной планеты от превращения в подобие марсианской. Но эта миссия также является амбициозным шагом для страны, которой еще нет 50 лет и которая впервые вышла в космос только в 2009 году.

«Я думаю, что одним из посланий этой миссии является надежда, которая является названием самого зонда», — говорит Хесса аль-Матруши (Hessa Al Matroushi), руководитель отдела научных данных и анализа миссии в Космическом центре Мохаммеда бен Рашида в ОАЭ - Если такая небольшая страна, как наша, способна выполнить такую миссию и добраться до Марса, тогда все возможно.»

Миссия «Надежда», стоимостью 200 миллионов долларов, была рассчитана на то, чтобы громко заявить о возможностях страны не только в самих эмиратах, но и за рубежом. Решение отправиться на Марс должно ”встряхнуть" технологическую индустрию Эмиратов и создать планетарное научное сообщество в стране, где, по сути, ничего подобного не существовало. Эта миссия поставит множество задач, известных и неизвестных, и станет первым случаем, когда арабская страна достигнет другой планеты.

Руководство ОАЭ начало продвигать идею отправки орбитального корабля на Марс в 2014 году. Предполагалось достичь Красной планеты не позднее декабря 2021 года — к 50-летию образования страны. Из-за сложной орбитальной механики, чтобы успеть в установленные сроки необходимо было отправить корабль летом текущего года. В противном случае, пришлось бы ждать 26 месяцев до следующей возможности осуществить запуск.

История межпланетной миссии

Группе разработчиков было предложено использовать международный опыт и построить внутри страны космический аппарат, который мог бы проводить новые научные исследования на Марсе в эти сроки. Это означало, что персонал миссии должен был не только решать инженерные задачи космического полета, но и стать частью международного сообщества ученых, изучающих Марс. Они должны были быть достаточно хорошо знакомы с историей освоения Марса, чтобы определить, какие проекты могут быть научно перспективными.

«Мы не хотим иметь все эти огромные объемы данных, и это никого не интересует», — говорит Фатма Лота ( Fatma Lootah), менеджер миссии, отвечающий за научное оборудование, — «мы хотим, чтобы эти данные были новыми, чтобы эти данные были прорывными.»

Команда решила сосредоточиться на атмосфере Марса, которую зонды изучали и раньше, но не всесторонне. Выведя «Надежду» на орбиту, которую не использовал ни один космический аппарат на Марсе, миссия сможет одновременно изучать верхние и нижние слои атмосферы, что позволит ученым лучше понять, как они взаимодействуют. Уникальная орбита также даст ученым первое детальное представление о погоде на Марсе в целом: по всей планете, в течение дня и в течение полного сезонного цикла.

Одним из партнеров проекта была Лаборатория атмосферной и космической физики Университета Колорадо в Боулдере, где работает научная группа проекта НАСА «атмосфера Марса и Летучая эволюция» (MAVEN), которая с 2014 года вращается вокруг Марса, изучая другой набор атмосферных вопросов.

Научный руководитель этой миссии Брюс Якоски (Bruce Jakosky) сказал, что работа в качестве научного сотрудника проекта «Надежда» сильно отличалась от того, что он делал в миссиях НАСА. «Работая над этим, мы очень хорошо осведомлены о международном сотрудничестве. “Это что-то новенькое”, — сказал он «мы работаем рука об руку с Эмиратами над этим, и это действительно дает другой взгляд на подход к миссии.»

Якоски сказал, что для «Надежды» работа над проектом — это не только сама миссия, но и международная сцена. «ОАЭ сегодня не имеют богатого опыта научных исследований. Я отмечу, что 1000 лет назад они были лидерами в мире, и я рассматриваю это как возможность для них вернуть себе часть этого статуса», — сказал он. «Это большой шаг, чтобы выполнить марсианскую миссию. Исторически такие миссии больше терпели неудачи, чем преуспевали.»

С тех пор как ОАЭ начали свою космическую программу, они рассматривали космические полеты как нечто большее, чем просто запуск в космос куска металла с электронной начинкой. Страна поднялась на нефтяных доходах, но знает, что они не стабильны, и хочет диверсифицировать источники доходов. Некоторые мотивы для миссии на Марс заключались в том, что такой проект будет способствовать развитию технологий и других не нефтяных секторов.

«Если вы запускаете что-то, что работает в космосе и способно выполнять задачи в космосе, это также посылает определённый сигнал о качестве работы, которую вы делаете в своей стране», — сказал Омран Шараф, руководитель миссии космического корабля «Надежда».

«Когда эта [миссия] была объявлена, многие люди сказали:» О, они просто делают это для шоу», — говорит Лота. -Вовсе не для этого, а для общего блага. Те новые знания, которые мы получим, будут способствовать дальнейшему изучению человечеством другой планеты, очень похожей на Землю, которую мы знаем прямо сейчас. Поэтому я думаю, что хочу сосредоточиться на науке.»