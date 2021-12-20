Межпланетный полет: ОАЭ отправили космический аппарат на Марс

09:12 20 Июль Киев, Украина

Сегодня ночью в межпланетное путешествие отправлен летательный аппарат "Аль-Амаль". Ожидается, что он совершит посадку в декабре текущего года.

Объединенные Арабские Эмираты запустили свою первую в истории межпланетную миссию — марсианский орбитальный аппарат, который, как надеется страна, вдохновит регион и будет способствовать изучению Красной планеты. Старт состоялся в 00:58 по киевскому времени с японского космодрома Танегасима на ракете-носителе H-IIA. на Марс отправилась космическая миссия "Аль-Амаль" ("Надежда").

По плану "Аль-Амаль" будет лететь к орбите Марса до декабря 2021 года, после чего будет находиться там в течение одного марсианского года (примерно 687 земных дней). Будет работать миссия круглосуточно — и это еще одна особенность эмиратской миссии по сравнению с другими. Что будет после — пока точно неизвестно: есть вероятность, что миссию продлят еще на два года, до 2025-го.

Фото:Арабские Эмираты отправили на Марс исследовательский космический аппарат

Миссия, получившая название «Надежда» или «Марсианская миссия Эмиратов», рассчитана на то, чтобы провести один марсианский год или около двух земных лет, изучая разреженную марсианскую атмосферу. Сотрудники, задействованные в проекте, надеются, что результаты космического аппарата расскажут ученым что-то новое об атмосфере Красной планеты в прошлом и настоящем и, возможно, даже помогут людям сохранить атмосферу нашей собственной планеты от превращения в подобие марсианской. Но эта миссия также является амбициозным шагом для страны, которой еще нет 50 лет и которая впервые вышла в космос только в 2009 году.

«Я думаю, что одним из посланий этой миссии является надежда, которая является названием самого зонда», — говорит Хесса аль-Матруши (Hessa Al Matroushi), руководитель отдела научных данных и анализа миссии в Космическом центре Мохаммеда бен Рашида в ОАЭ - Если такая небольшая страна, как наша, способна выполнить такую миссию и добраться до Марса, тогда все возможно.»

Миссия «Надежда», стоимостью 200 миллионов долларов, была рассчитана на то, чтобы громко заявить о возможностях страны не только в самих эмиратах, но и за рубежом. Решение отправиться на Марс должно ”встряхнуть" технологическую индустрию Эмиратов и создать планетарное научное сообщество в стране, где, по сути, ничего подобного не существовало. Эта миссия поставит множество задач, известных и неизвестных, и станет первым случаем, когда арабская страна достигнет другой планеты.

Фото:Арабские Эмираты отправили на Марс исследовательский космический аппарат

Руководство ОАЭ начало продвигать идею отправки орбитального корабля на Марс в 2014 году. Предполагалось достичь Красной планеты не позднее декабря 2021 года — к 50-летию образования страны. Из-за сложной орбитальной механики, чтобы успеть в установленные сроки необходимо было отправить корабль летом текущего года. В противном случае, пришлось бы ждать 26 месяцев до следующей возможности осуществить запуск.

История межпланетной миссии

Группе разработчиков было предложено использовать международный опыт и построить внутри страны космический аппарат, который мог бы проводить новые научные исследования на Марсе в эти сроки. Это означало, что персонал миссии должен был не только решать инженерные задачи космического полета, но и стать частью международного сообщества ученых, изучающих Марс. Они должны были быть достаточно хорошо знакомы с историей освоения Марса, чтобы определить, какие проекты могут быть научно перспективными.

«Мы не хотим иметь все эти огромные объемы данных, и это никого не интересует», — говорит Фатма Лота ( Fatma Lootah), менеджер миссии, отвечающий за научное оборудование, — «мы хотим, чтобы эти данные были новыми, чтобы эти данные были прорывными.»

Фото:Арабские Эмираты отправили на Марс исследовательский космический аппарат

Команда решила сосредоточиться на атмосфере Марса, которую зонды изучали и раньше, но не всесторонне. Выведя «Надежду» на орбиту, которую не использовал ни один космический аппарат на Марсе, миссия сможет одновременно изучать верхние и нижние слои атмосферы, что позволит ученым лучше понять, как они взаимодействуют. Уникальная орбита также даст ученым первое детальное представление о погоде на Марсе в целом: по всей планете, в течение дня и в течение полного сезонного цикла.

Одним из партнеров проекта была Лаборатория атмосферной и космической физики Университета Колорадо в Боулдере, где работает научная группа проекта НАСА «атмосфера Марса и Летучая эволюция» (MAVEN), которая с 2014 года вращается вокруг Марса, изучая другой набор атмосферных вопросов.

Фото:Арабские Эмираты отправили на Марс исследовательский космический аппарат

Научный руководитель этой миссии Брюс Якоски (Bruce Jakosky) сказал, что работа в качестве научного сотрудника проекта «Надежда» сильно отличалась от того, что он делал в миссиях НАСА. «Работая над этим, мы очень хорошо осведомлены о международном сотрудничестве. “Это что-то новенькое”, — сказал он «мы работаем рука об руку с Эмиратами над этим, и это действительно дает другой взгляд на подход к миссии.»

Якоски сказал, что для «Надежды» работа над проектом — это не только сама миссия, но и международная сцена. «ОАЭ сегодня не имеют богатого опыта научных исследований. Я отмечу, что 1000 лет назад они были лидерами в мире, и я рассматриваю это как возможность для них вернуть себе часть этого статуса», — сказал он. «Это большой шаг, чтобы выполнить марсианскую миссию. Исторически такие миссии больше терпели неудачи, чем преуспевали.»

С тех пор как ОАЭ начали свою космическую программу, они рассматривали космические полеты как нечто большее, чем просто запуск в космос куска металла с электронной начинкой. Страна поднялась на нефтяных доходах, но знает, что они не стабильны, и хочет диверсифицировать источники доходов. Некоторые мотивы для миссии на Марс заключались в том, что такой проект будет способствовать развитию технологий и других не нефтяных секторов.

Фото:Арабские Эмираты отправили на Марс исследовательский космический аппарат

«Если вы запускаете что-то, что работает в космосе и способно выполнять задачи в космосе, это также посылает определённый сигнал о качестве работы, которую вы делаете в своей стране», — сказал Омран Шараф, руководитель миссии космического корабля «Надежда». 

«Когда эта [миссия] была объявлена, многие люди сказали:» О, они просто делают это для шоу», — говорит Лота. -Вовсе не для этого, а для общего блага. Те новые знания, которые мы получим, будут способствовать дальнейшему изучению человечеством другой планеты, очень похожей на Землю, которую мы знаем прямо сейчас. Поэтому я думаю, что хочу сосредоточиться на науке.»