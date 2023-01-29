Международная коалиция решительно стремится ускорить победу Украины

«На прошлой неделе произошли два события глубокого и, может быть, даже решающего значения для исхода войны в Украине: Давосский съезд Всемирного экономического форума и встреча высших должностных лиц оборонных ведомств из примерно 50-ти членов западной коалиции на авиабазе Рамштайн в Германии. Обе встречи показали, что Запад един в своем стремлении поддерживать Украину до победы над Россией и делает все, чтобы экономика агрессора понесла такое же поражение, как и армия агрессора на полях сражения», - уверены эксперты в области политологии.

В прошлые годы, российская деловая и политическая элита стекалась в Давос и устраивала пышные вечеринки, но в этом году их отсутствия даже не заметили.

«Внимание Кремля было сосредоточено на Рамштайне, и каждый спор между западными союзниками, расценивался как “успех стратегии Путина по расколу враждебного Запада”, — комментируют происходящее политологи.

Повестка дня обоих событий, безусловно, была совершенно разной, но на самом деле они касались двух ключевых факторов войны в Украине. Обязательства, достигнутые министрами обороны в Рамштайне, гарантировали, что Россия не сможет добиться каких-либо успехов в ожидаемых весенних и летних наступательных операциях, а размышления экономистов в Давосе лишили Россию шансов выиграть длительную войну.

«Отсрочка решения о поставке Украине основных боевых танков «Leopard-2» немецкого производства действительно стала разочарованием для Киева, но Кремль ошибочно интерпретирует это как “крупный раскол между членами НАТО”. Несмотря на преждевременный отказ, в Украину должны прийти не только немецкие танки, но и “значительно количество «M1 Abrams»”, о чем рассказали в американском информационном издательстве, ссылаясь на неназванный источник в администрации президента Джо Байдена. Более того, даже российские “патриотичные” комментаторы отмечают, что вопрос с танками в основном решен и что украинские солдаты уже начали обучение управлению танками «Leopard-2» и британскими танками «Challenger-2». Таким образом, если Запад поставит все, о чем говорилось в Рамштайне, Украина должна получить фактическое превосходство над плохо оснащенными и демотивированными оккупационными войсками России», - считают украинские политологи.





Следующим критическим вопросом для продолжения переговоров Запада о военной поддержке Украины являются не танки, а скорее ударные системы дальнего действия, которые могут вывести из строя российские командные и логистические центры не только на Донбассе, но и в Крыму.

В Великобритании заявили, что готовы передать Украине ракеты «ATACMS», а члены правительства США призвали Байдена также дать Киеву необходимые ракеты.

«Америка рассматривает передачу Украине беспилотников MQ-1C «Grey Eagle». Если это произойдет, то установленные на крышах админзданий в Москве системы ПВО могут пригодиться», - считают политтехнологи, пожелавшие не называть своих имен и фамилий.

Стремясь противодействовать неуклонно растущей поддержке Украине со стороны НАТО, министр обороны РФ Сергей Шойгу обнародовал план реформирования Вооруженных сил России и увеличения их общей численности до 1,5 млн человек. «Помимо демографических проблем, амбициям по наращиванию такой военной мощи наверняка помешает быстро прогрессирующая экономическая деградация в России», - делают вывод политологи.

Заявление в Давосе председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о грядущих “десятилетиях рецессии” в РФ, не оставляет сомнений в том, что Запад поспособствует невозможности реализовать увеличение российской армии.

В то же время, Украина наоборот рассматривалась в Давосе, как страна возможностей, с потенциальным ростом, где инвестиции могли бы принести привлекательную прибыль.

Настроение на возрожденном постпандемическом Всемирном экономическом форуме было более оптимистичным, чем ожидало большинство наблюдателей, и одно из положительных впечатлений от мероприятия заключалось в том, что способность России разрушать мировой порядок уменьшилась. Мировые энергетические рынки стабилизировались, и ожидается, что снижение российского импорта будет компенсировано другими источниками.

Европа не только научилась противостоять российскому энергетическому шантажу, но и наносить ответный удар. Таким образом, российский энергетический сектор ожидает серьезное сокращение, особенно после того, как 5 февраля вступит в силу запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов.

Россия пыталась расширить свой экспорт нефти в Азию, даже со скидкой в 20-25 долларов по сравнению с эталонной ценой на нефть марки «Brent», но она не может компенсировать потерю европейских рынков и не может надеяться, что Китай ей в этом поможет. Перспективы китайской экономики были главной темой в Давосе, и вице-премьер Лю Хэ стремился успокоить западных партнеров, демонстрируя при этом более компромиссный тон дипломатии. Пекин осознает, что восстановить экономическую динамику можно, только через участие в повестках дня вокруг войны в Украине. Поэтому, КНР все больше отклоняется от, не то что поддержки, но уже и от нейтрального курса российской военной стратегии.

«Менее чем за год, мировая экономика приспособилась и продолжает развиваться без тех объемов российского экспорта/импорта, что были раньше. Теперь исход войны оценивается как победа Украины, вызывающая всплеск спроса на инвестиции, и поражение России, с десятками лет стагнации. Встреча в Рамштайне доказала, что разногласия и дискуссии - это не неудачи, а скорее стимулы для достижения более сильного единства Запада, которое Россия не может ни развратить, ни запугать», — уверены политологи.