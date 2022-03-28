Местные выборы – результаты партии Евросолидарность

В Евросолидарности заявили, что уже обработали 80% голосов и могут с уверенностью сказать о победе в Киевсовете и четырех облсоветах. Согласно государственным данным, партия действительно набрала от 9 до 14% в большинстве областей.

Предоставлены такие результаты:

– Евросолидарность побеждает в Киевском горсовете (20,29%, посчитано 100 % протоколов), Киевском облсовете (19,74%), Львовском облсовете (31,32%), Тернопольском облсовете (23,36%), Ровенском облсовете (18,77%);

– Евросолидарность будет представлена во всех облсоветах, горсоветах облцентров, горсоветах Кривого Рога, Краматорска, Славянска, Старобельска и других городов;

– Кандидаты от ЕС проходят во второй тур в Ровно (Александр Тертяк – 16,7%, оппонент Виктор Шакирзян – 19,4%), Сумах (Вадим Акперов – 16,1%, оппонент Александр Лысенко – 43,5%), Львове (Олег Синютка – 31,8%, оппонент Андрей Садовый – 39,8%);

– от 9 до 14% Евросолидарность набирает в большинстве областей;

– до 9% – в Харьковской, Полтавской и Черниговской областях;

– Евросолидарность обходит Слугу народа в Харькове (8,13% против 8,03%), кандидат от Евросолидарности в мэры Одессы получил большую поддержку, чем кандидат от СН.