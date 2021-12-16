Мессенджер Telegram добавил в свои функции возможность видеозвонков

Прогресс не стоит на месте. В мире электронных технологий идет постоянная конкурентная борьба, которая подталкивает производителей к новым изобретениям. Так, популярный мессенджер Telegram недавно внедрил функцию видеозвонков. Хотя данная функция внедрена пока еще в режиме тестирования, по версии издания Код Дурова, пользователи iOS уже могут ей воспользоваться.

Для того, чтобы включить видеозвонки, нужно скачать из App Store последнюю версию мессенджера. Затем десять раз нажать на значок настроек в приложении, чтобы открыть Debug-меню, в котором активировать Experimental Feature (Экспериментальные функции). После этого надо зайти в профиль, "потянуть аватарку" и воспользоваться функцией.

При этом необходимо, чтобы собеседник выполнил такие же действия, иначе дозвониться по видеосвязи не получится.

Помимо видеозвонков, Telegram представил ряд обновлений. Так, в приложении появилась возможность поставить видеоаватар вместо обычной статичной картинки. Разработчики улучшили раздел Люди рядом, добавив возможность узнать, на каком расстоянии от вас находится собеседник, и позволили владельцам групп численностью от 500 участников видеть развернутую статистику.

Также был увеличен объем файлов, которые можно пересылать в мессенджере, с 1,5 Гб до 2 Гб.

Напомним, что ранее мессенджер Telegram добавил в свои правила возможность передавать спецслужбам данные о террористах по запросу суда.