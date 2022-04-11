"Мертвая рука" России держит в страхе США

14:40 14 ноября Киев, Украина

Трудно обсуждать вопросы морали с человеком, которому само понятие морали чуждо.

Речь идет об аспектах морали и международного права в контексте ядерного разоружения.

Долгое время Соединенные Штаты пытаются прийти к договоренности в этом вопросе с Россией. Но никакие аспекты морали не затронут главу РФ Путина, т.к. в его руке есть то, чего боится даже могучая Америка.

В Госдепартаменте США опасаются российского комплекса Периметр, получившего на Западе название "Мертвая рука". Комплекс Периметр отвечает за управление ответным ядерным ударом. Об этом говорится в докладе помощника госсекретаря США по международной безопасности Кристофера Форда.

В докладе рассматриваются вопросы морали и международного права в отношении ядерного разоружения.

"Вопросы могут также возникнуть в связи с так называемым Периметром или "Мертвой рукой" - системой, которая, согласно данным некоторых СМИ, была создана Советским Союзом в 1980-е годы, и, судя по всему, была оставлена на вооружении. Ее наличие, судя по всему, в 2011 году подтвердил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН)]", - говорится в докладе. "Если предположить, что эта система действительно существует и работает так, как о ней сообщалось, то, если в условиях кризиса ее активирует высшее командование, Периметр, судя по всему, автоматически даст приказ на запуск ракет ядерного арсенала страны, если засечет ядерные взрывы на территории России, и его компьютерный мозг не сможет после этого установить связь с Генштабом", - так Форд пояснил принцип работы системы. "У любого, кто обеспокоен вопросами морали применительно к ядерным вооружениям, явно возникнут неприятные вопросы по поводу Периметра", - добавил он.

Отметим, комплекс Периметр, по данным СМИ, в случае ядерного удара по территории страны решение об ответных действиях может принять самостоятельно или с минимальным участием человека.

Напомним, Вашингтон и Москва близки к подписанию компромиссного соглашения по договору о вооружениях. Продолжаются переговоры по условиям соглашения.