"Мертвая рука" России держит в страхе США

Трудно обсуждать вопросы морали с человеком, которому само понятие морали чуждо.
Речь идет об аспектах морали и международного права в контексте ядерного разоружения.
Долгое время Соединенные Штаты пытаются прийти к договоренности в этом вопросе с Россией. Но никакие аспекты морали не затронут главу РФ Путина, т.к. в его руке есть то, чего боится даже могучая Америка.
В Госдепартаменте США опасаются российского комплекса Периметр, получившего на Западе название "Мертвая рука". Комплекс Периметр отвечает за управление ответным ядерным ударом. Об этом говорится в докладе помощника госсекретаря США по международной безопасности Кристофера Форда.
В докладе рассматриваются вопросы морали и международного права в отношении ядерного разоружения.
Отметим, комплекс Периметр, по данным СМИ, в случае ядерного удара по территории страны решение об ответных действиях может принять самостоятельно или с минимальным участием человека.
Напомним, Вашингтон и Москва близки к подписанию компромиссного соглашения по договору о вооружениях. Продолжаются переговоры по условиям соглашения.
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